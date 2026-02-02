Alle Räder stehen still: Ein Streik in Magdeburg legt den öffentlichen Personennahverkehr lahm. Worum geht es genau?

Streik in Magdeburg: Folgen und Forderungen an MVB und das Land Sachsen-Anhalt

Die Gewerkschaft Verdi hat am Montag (2. Februar 2026) in Magdeburg unter anderem Beschäftigte der Magdeburger Verkehrsbetriebe zu einem ganztägigen Streik aufgerufen.

Magdeburg. - In Magdeburg gibt es wie in ganz Deutschlands am 2. Februar 2026 einen ganztägigen Warnstreik in zentralen Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte, unter anderem die der Autobahn GmbH und der Magdeburger Verkehrsbetriebe zum Arbeitskampf aufgerufen. Was sind die Folgen und konkrete Forderungen für Magdeburg? Und was sagen die Arbeitgeber?