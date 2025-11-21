Volksstimme-Serie „Weniger ist mehr“ Magdeburger Reporterinnen testen Digital-Detox, Leben ohne Auto und Minimalismus

Drei Reporterinnen der Magdeburger Volksstimme wagen im Januar 2026 bereits zum dritten Mal den Selbstversuch unter dem Motto „Weniger ist mehr“. Es wird aufs Auto verzichtet, auf digitale und soziale Medien und ein Kaufverbot muss eingehalten werden. Es warten tägliche Erfahrungsberichte, Geschichten aus der Leserschaft, Tipps und Experten-Interviews.