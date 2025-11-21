weather schneeregenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Volksstimme-Serie „Weniger ist mehr“: Magdeburger Reporterinnen testen Digital-Detox, Leben ohne Auto und Minimalismus

Drei Reporterinnen der Magdeburger Volksstimme wagen im Januar 2026 bereits zum dritten Mal den Selbstversuch unter dem Motto „Weniger ist mehr“. Es wird aufs Auto verzichtet, auf digitale und soziale Medien und ein Kaufverbot muss eingehalten werden. Es warten tägliche Erfahrungsberichte, Geschichten aus der Leserschaft, Tipps und Experten-Interviews.

Von Lena Bellon, Romy Bergmann und Sabine Lindenau Aktualisiert: 02.01.2026, 09:53
Die Volksstimme-Reporterinnen Lena Bellon (von links), Romy Bergmann und Sabine Lindenau aus Magdeburg stellen sich im Januar 2026 wieder drei verschiedenen Herausforderungen.
Die Volksstimme-Reporterinnen Lena Bellon (von links), Romy Bergmann und Sabine Lindenau aus Magdeburg stellen sich im Januar 2026 wieder drei verschiedenen Herausforderungen. Foto: Rainer Schweingel

Magdeburg. - Wir haben schon auf Zucker, Alkohol, Koffein und tierische Produkte verzichtet, haben Sport getrieben und Plastik aus dem Leben gestrichen. Nun stehen drei neue Herausforderungen unter dem Thema „Weniger ist mehr“ an, die von uns drei Reporterinnen der Magdeburger Volksstimme getestet werden. Einen Monat lang gibt es tägliche Erfahrungsberichte, Experten-Interviews und Leser-Geschichten.