Volksstimme-Serie „Weniger ist mehr“ Magdeburger Reporterinnen testen Digital-Detox, Leben ohne Auto und Minimalismus
Drei Reporterinnen der Magdeburger Volksstimme wagen im Januar 2026 bereits zum dritten Mal den Selbstversuch unter dem Motto „Weniger ist mehr“. Es wird aufs Auto verzichtet, auf digitale und soziale Medien und ein Kaufverbot muss eingehalten werden. Es warten tägliche Erfahrungsberichte, Geschichten aus der Leserschaft, Tipps und Experten-Interviews.
Magdeburg. - Wir haben schon auf Zucker, Alkohol, Koffein und tierische Produkte verzichtet, haben Sport getrieben und Plastik aus dem Leben gestrichen. Nun stehen drei neue Herausforderungen unter dem Thema „Weniger ist mehr“ an, die von uns drei Reporterinnen der Magdeburger Volksstimme getestet werden. Einen Monat lang gibt es tägliche Erfahrungsberichte, Experten-Interviews und Leser-Geschichten.