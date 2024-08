Magdeburg - Es waren gerade ein paar Minuten der neuen Saison in der zweiten Fußballbundesliga gespielt, da schwappte das Olympiafieber in die Magdeburg Avnet-Arena (früher MDCC-Arena). Mit einem Spruchband im Block U der Ultras feierten die Fans ihre Magdeburger Olympiahelden, vorrangig im Schwimmen.

Applaus bei Partie Magdeburg gegen Elversberg

„Glückwunsch Lukas Märtens zu Olympiagold. Allen Magdeburger Athleten weiterhin viel Erfolg“ war da auf einem dreizeiligen Spruchband zu lesen. Dazu gab es tosenden Applaus von den gut 21.000 Zuschauern bei der Partie gegen die SV Elversberg (Endstand 0:0).

Lesen Sie auch:So schaffte es die FCM-Fahne ins Olympiafinale nach Paris

Eine Schippe obendrauf legt dann auch der Verein 1. FC Magdeburg. In der Halbzeitpause blendete die Stadionregie auf den beiden neuen Video-Leinwänden die letzten Meter des packenden Finals von Lukas Märtens über 400 Meter Freistil ein. Die Fans im Stadion gingen noch einmal richtig mit und bejubelten nach dem Anschlag von Märtens dessen Sieg.

Noch bei Olympia in Paris

Märtens selbst konnte die Glückwünsche nicht im Stadion verfolgen, ist aber auch großer FCM-Fan. Er ist noch bei den Olympischen Spielen in Paris und feuert dort die anderen Sportler an, tritt selbst aber nicht mehr an. Märtens hatte in drei weiteren Wettbewerben jeweils auch das Finale erreichte. Eine hervorragende Leistung für den Sportler vom SC Magdeburg. Dort trainiert auch Isabel Gose. Auch sie holte ein Medaille und war von den Fans ebenfalls mit dem Spruchband gemeint. Die Schwimmerin war über 1500 Meter mit einem großartigen Schlussspurt zu Bronze gekrault.

In denselben Finallauf hatte es auch Lukas Märtens' Schwester Leonie geschafft und damit ebenfalls eine hervorragende Leistung mit Platz 8 abrufen können.

Der Magdeburger Stadtmarketingverein will Märtens sogar ein Denkmal setzen.

In Paris sind noch weitere Sportler aus Magdeburg dabei, unter anderem im Handball.

Von MDCC-Arena zu Avnet-Arena und einem Wunsch der Fans

Der erste Spieltag stand bei den Fans des 1. FC Magdeburg eigentlich unter einem anderen Motto. Mit mehreren Aktionen und Spruchbändern nahmen sie den Namenswechsel des Stadion nach 15 Jahren von MDCC-Arena zu Avnet-Arena zur neuen Saison zum Anlass, ihren Herzenswunsch zum Ausdruck zu bringen: Eine Umbenennung in Heinz-Krügel-Stadion. Krügel war FCM-Meister- und EC-Pokalsieger-Trainer der 1970er Jahre. Für die Fans war, ist und bleibt das Stadion daher das „HKS“ - was für Heinz-Krügel-Stadion steht.