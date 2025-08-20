Sportlich top, infrastrukturell flop: Was die Verantwortlichen beim 1. FC Magdeburg seit Jahren ärgert, wird nun endlich besser. Der Grundstein für das neue Funktionsgebäude ist gelegt.

Ein „Meilenstein“ für den 1. FC Magdeburg: Trainingsbedingungen bessern sich endlich

Zeitkapsel statt Spatenstich für das neue FCM-Funktionsgebäude: Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (l.), FCM-Präsident Jörg Biastoch und Innenministerin Tamara Zieschang ließen das Rohr, in dem unter anderem die aktuelle Volksstimme steckt, sinken.

Magdeburg. - Die Trainingsbedingungen beim 1. FC Magdeburg, die seit Jahren miserabel sind, bessern sich nun langsam. Mit der Grundsteinlegung für das neue Funktionsgebäude am Mittwoch, 20. August 2025, hat der Verein einen großen Schritt geschafft.