Startschuss für das Funktionsgebäude Ein „Meilenstein“ für den 1. FC Magdeburg: Trainingsbedingungen bessern sich endlich
Sportlich top, infrastrukturell flop: Was die Verantwortlichen beim 1. FC Magdeburg seit Jahren ärgert, wird nun endlich besser. Der Grundstein für das neue Funktionsgebäude ist gelegt.
Aktualisiert: 20.08.2025, 15:43
Magdeburg. - Die Trainingsbedingungen beim 1. FC Magdeburg, die seit Jahren miserabel sind, bessern sich nun langsam. Mit der Grundsteinlegung für das neue Funktionsgebäude am Mittwoch, 20. August 2025, hat der Verein einen großen Schritt geschafft.