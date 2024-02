Mitte Februar 2024 war der Rasen im Stadion des 1. FC Magdeburg getauscht worden. Nun steht der erste Härtetest an - ausgerechnet gegen Schalke 04. Ist der Rasen bereit?

MDCC-Arena in Magdeburg: So steht es um den neuen FCM-Rasen vor dem Schalke-Spiel

Härtetest in 2. Liga steht bevor

Rasentausch im Magdeburger Fußballstadion Mitte Februar 2024. Der Rasentausch ist pünktlich abgeschlossen worden. Aber wie ist der Zustand kurz vor dem Spiel? In der MDCC-Arena spielt der 1. FC Magdeburg am 24. Februar 2024 gegen Schalke 04.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Der marode Rasen in der Magdeburger MDCC-Arena ist Mitte Februar gewechselt worden. Er sollte schnell anwachsen. um beim Spiel des FCM gegen Schalke 04 am 24. Februar 2024 einsatzbereit zu sein. So steht es um den Platz.