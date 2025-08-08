Geschichte für Kinder erlebbar machen: Das ist das Ziel der Hiwiska Magath Gemeinschaft Magdeburg. Mit Drachenjagd und Lanzenritt bekamen Kinder des Horts „Schatzkiste“ Einblicke in das Mittelalter.

Mittelalter-Fan Martin Lindig zeigt den Kindern des Horts in Magdeburg verschiedene Tierfelle.

Magdeburg. - Drachenjagt, Axtwurf auf ein Holzwildschwein und Turnierritt auf einem Steckenpferd: Zum Abschluss der Ferien verwandelte sich der Schulhof der Magdeburger Grundschule „Annastraße“ in eine mittelalterliche Erlebniswelt.

Mit Liebe zum Detail organisierte die „Hiwiska Magath Gemeinschaft Magdeburg“ ein Fest für die Kinder, baute Zelte auf und verzauberte mit selbstgeschneiderten Kostümen. Sie ermöglichte den Kindern des Hortes „Schatzkiste“, in Trägerschaft des Internationalen Bundes, in längst vergangene Zeiten einzutauchen und Geschichte anzufassen.

Geschichte für Kinder in Magdeburg erlebbar machen

Neben Alltagsgegenständen aus dem Mittelalter lernten sie auch nachgebaute Werkzeuge kennen. Für die Kinder besonders spannend: Sie durften ihre eigene Butter herstellen, die sie im Anschluss bei einer Pause auf frischem Brot essen konnten.

Das Ziel der Hiwiska Magath Gemeinschaft: Mitmachgeschichte zu bieten, den Kindern also spielerisch Wissen zu vermitteln. Und das kommt bei den Kindern an: Egal ob bei der Waffen- oder Fellkunde, beim Axtwerfen oder beim Butter machen: Die leuchtenden Kinderaugen verrieten, wie viel Spaß sie hatten.