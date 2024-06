Magdeburg - Auf in andere Welten: Zum 15. Mal startet der landesweite Lesesommer XXL in den Magdeburger Bibliotheken. Vom 17. Juni bis zum 2. August 2024 haben alle Ferienkinder zwischen 7 und 16 Jahren die Möglichkeit, bei dem Wettbewerb für Leseratten teilzunehmen.

In den Stadtteilbibliotheken im Florapark, in Reform und Sudenburg sowie in der Zentralbibliothek am Breiten Weg können die Teilnehmer dabei circa 1.200 brandneue Bücher ausleihen und lesen. Die Teilnahme ist kostenlos und soll Kindern, die sonst keinen Zugang zur Literatur haben, die Möglichkeit geben, neue Bücherwelten zu entdecken, berichtet Koordinatorin Karen Limberg.

Bücherangebot für die Sommerferien ist für alle Altersgruppen

Unter anderem stehen Bücher über Dinos, Fußball, Minecraft und TikTok-Sensationen zur Auswahl. „Wir haben darauf geachtet, dass für jede Altersgruppe Verschiedenes angeboten wird und auch auf die Altersbegrenzung geachtet wurde,“ versichert Limberg. So seien Bücher von Sebastian Fitzek beispielsweise ausgeschlossen worden. Dafür seien jedoch auch Bücher wie „Mathe fürs Leben“, in denen Wissen mit Comics erklärt wird, Teil des Lesesommers.

Das Team der Stadtbibliothek Magdeburg sowie die SWM als Sponsor haben viele Bücher für den Lesesommer in den Ferien angeschafft. Foto: Fine Siegling

Um einen Anreiz für die Kinder zu schaffen, hatte die Stadtbibliothek Kontakt zu Schulen aus Magdeburg aufgenommen und eine Belohnung ausgemacht. Jedes Kind, das mindestens zwei Bücher im Lesesommer lese, würde im folgenden Schuljahr die Note eins erhalten.

Gute Schulnote oder Preis aus der Schatzkiste als Belohnung fürs Lesen

Dafür müsse das Kind nach Beenden des Buches einen Bewertungsbogen ausfüllen und Fragen beantworten, um Schummeleien vorzubeugen. Sollte nachgewiesen werden, dass es das Buch gelesen hat, könnte es mit dem Zertifikat bei der Schule seine Belohnung abholen. Bei manchen Schulen ist es eine gute Note, bei anderen eine Kleinigkeit aus der Schatzkiste.

Am 31. August 2024 findet in der Zentralbibliothek das Abschlussfest mit Geschichten und Spielen rund ums Lesen statt.

Die Anmeldung ist ab sofort in allen Einrichtungen der Stadtbibliothek möglich:

- Stadtteilbibliothek Reform, Kosmos-Promenade 6

- Stadtteilbibliothek Sudenburg, Halberstädter Straße 55

- Stadtteilbibliothek Florapark, Olvenstedter Graseweg 37

- Zentralbibliothek, Breiter Weg 109