Magdeburg - Jazz und Metal, Schauspiel und Kinderoper, der Sonntagsbumms, Stand-up-Comedy und zwei große Feste - Magdeburg hält auch für den Pfingstsonntag, 28. Mai 2023, eine Vielzahl an Ideen zum Ausgehen bereit. Die Volksstimme hat einige Freizeittipps zusammengestellt. Die Partys, die in den Magdeburger Clubs gefeiert werden, finden sich auf einer eigenen Seite. Und auch die Freizeittipps für Magdeburg am Sonnabend, 27. Mai 2023, sind eigens zusammengefasst.

Makiko Hirabayashi gastiert mit ihrer Band im Gesellschaftshaus

Im Rahmen des 18. Festivals „Women in Jazz“ im Gesellschaftshaus beginnt am Sonntag im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 um 16 Uhr ein Konzert. Im Gartensaal erwartet die Zuschauer die talentierte Jazzpianistin Makiko Hirabayashi, die aus Japan stammt, jedoch seit vielen Jahren in Dänemark lebt. Sie spielt an diesem Nachmittag gemeinsam mit ihrer Band.

Makiko Hirabayashi genießt als Jazzmusikerin, Komponistin und Bandleaderin sowohl in Europa, wo sie ihren Wohnsitz hat, als auch in ihrer Heimat Japan große Anerkennung. Ihre Kompositionen zeichnen sich durch ihre Frische aus, und das lebendige Zusammenspiel in ihren Jazzformationen hat bereits zahlreiche Zuhörer weltweit begeistert. Ihre Musik reflektiert ihren multikulturellen Hintergrund und ihre musikalische Vielfalt. Elemente aus dem Jazz, der klassischen Musik, der fernöstlichen Musik und dem nordischen Klang verschmelzen auf natürliche Weise zu einem faszinierenden und überzeugenden eigenen Sound.

Mit ihrem Album „Weavers“ hat sie eine neue Band in der dänischen Musikszene etabliert, die ihren ganz eigenen Sound präsentiert. Das Debüt der Band fand 2018 auf einem Jazzfestival in Haifa statt, das für sie eine besondere spirituelle Energie hatte und ihre Musik von Anfang an beeinflusste. Auch ihre Mitmusiker strahlen eine starke und persönliche Präsenz aus, geprägt von einem breiten musikalischen Hintergrund.

Premiere für Kinderoper „Der Freischütz“ im Magdeburger Opernhaus

„Der Freischütz“ als Kinderoper zum Mitmachen nach Carl Maria von Weber hat am Sonntag im Magdeburger Opernhaus Premiere. Die erste Vorstellung beginnt um 16 Uhr. Weitere Vorstellungen sind für jeweils 11 Uhr am 1., 5., 7., 9. und 12. Juni geplant.

Kinderoper "Der Freischütz" im Magdeburger Opernhaus. Foto: Nilz Böhme/TM

Die Geschichte: Die vier Freunde Agathe, Max, Ännchen und Kaspar sind endlich wieder zusammen im Wald unterwegs – wie in alten Zeiten. Doch als ein Sturm aufzieht, müssen sie Schutz suchen und stoßen auf ein verfallenes Haus. Das nächste Abenteuer wartet auf sie, als Ännchen im Haus ein altes Buch voller Grusel- und Gespenstergeschichten findet.

Sex und Kartoffeln im Magdeburger Schauspielhaus

Sex und Kartoffeln ist ein kollektiver und persönlicher Abend, der am Sonntag im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 stattfindet. Beginn ist um 19.30 Uhr.

"Sex und Kartoffeln" im Magdeburger Schauspielhaus. Foto: Dorothea Tuch/TM

Das Team hat mehr als 100 Menschen zu Kartoffeln und zum Thema Sex befragt. „Das Sex-und-Kartoffel-Team schmeißt sich für euch in Schale“, heißt es in einer Ankündigung. In einem Beitrag hatte die Magdeburger Volksstimme über die Entstehung des Stücks berichtet.

Sonntagsbumms in der Datsche

Bis zum 25. September ist die Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43, Zufahrt über die Sandbreite täglich ab 14 Uhr geöffnet. Es handelt sich um das Freiluftlokal der Kunstkantine.

Regelmäßig gibt es hier den Sonntagsbumms - auch am Pfingstsonntag. Beginn ist um 14 Uhr. Dieses Mal legen Just Etienne und Sven Palmer die Musik auf.

Comedy im Alten Theater am Jerichower Platz

„Nightwash Live“ bringt am Sonntag Stand-Up-Comedy auf die Bühne. Mit dabei sind angesagte Comedians und Newcomer.

Termin ist um 20 Uhr. Veranstaltungsort ist das Alte Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11.

Spectaculum Magdeburgense und Magdeburger Festungstage

Über Pfingsten finden im Glascis und im Ravelin 2 das Spectaculum Magdeburgense und die Magdeburger Festungstage statt. Mittelalter trifft hier auf Festungsgeschichte.

An allen Tagen bringt Anouška lebensbejahende und kraftvolle Musik Osteuropas auf die Bühne, während die Spielleute von Piro Zores mit stimmgewaltigen, mittelalterlichen Klängen von Dudelsack und Trommel zum wilden Tanz einladen. Flo der Spielmannsorgt mit eigenen, frechen Liedern in mittelalterlichem Stil und überlieferter Musik aus verschiedenen Jahrhunderten für musikalische Kurzweil. Im Ravelin 2 erklingen u. a. Dudelsäcke und Trommeln von The Berlin Pipe Company, Old-Time-Jazz mit dem Time Rag Department und Folklore mit der Fiddle Folk Family.

An allen vier Tagen öffnen rund um den bunten historischen Markt im grünen Glacis-Park Tavernen, Brätereien, Bäckereien und locken mit deftigen wie auch süßen Düften, kühlen Getränken und leckerem Met. Mehr als 80 Handels- und historische Handwerksstände laden zum Stöbern ein oder zeigen beeindruckende Handwerkskunst aus alter Zeit – u. a. beim Schmieden, Filzen, Töpfern, Kerzenziehen oder Schnitzen.

Stadtfest auf und rund um den Alten Markt in Magdeburg

Tausende Menschen strömen zum Stadtfest strömen. Unterstützt von einer Reihe von Sponsoren spielt die Musik hier wie in den vergangenen Jahren bei freiem Eintritt auf mehreren Bühnen. Mit der Hauptbühne auf dem Alten Markt sind weitere um das Festgelände platziert. Wichtig bei der Auswahl der Interpreten: Mit den verschiedensten Künstlern soll ein breitgefächertes Spektrum an Musikstilen seinen Raum finden. Neben den Music-Sets von mehreren DJs treten Coverbands mit Rock und mit Swing, mit Schlager, Folk und Pop auf. Und auch eigene Stücke werden von Interpreten vorgetragen - ebenso wie ukrainische Folklore auf einer der Bühnen.

Freuen können sich die Besucher der Magdeburger Innenstadt nicht allein auf musikalische Unterhaltung. Traditionsgemäß werden auch zahlreiche Imbiss- und Getränkestände den Festgästen ein umfangreiches Angebot unterbreiten.

Sonntag, 28. Mai - Hauptbühne Marktplatz: Bon AC/DC Show, Apfeltraum und Robert Gläser mit einer Hommage an Cäsar, Renft und Karussell, die Genesis-Coverband Abacab und Trashbeat mit Rock'n'Roll; Bühne Martin-Luther-Platz: Paul Daly Band mit einer Irish- Folk-Show, DJ Thommy; Bühne Breiter Weg: Disco Beats mit DJ Seba und ukrainische Folklore mit Potpourri; Party-Bühne am Bottle & Pipe: Schlagerparty mit DJ Spankie; Swing-Bühne am Café Flair: Swing & Dixieland Trio, DJ Thommy.

„Callejon“ kommen in die Magdeburger Factory

Die Metalcore-Band „Callejon“ gastiert am Sonntag in Magdeburg. Beginn des Konzerts in der Factory in der Sandbreite 2 ist um 20 Uhr.