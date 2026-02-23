Das Kavalier Scharnhorst in Magdeburg wurde zu Wohnzwecken umgebaut. Dabei verlor die Festungsanlage ihren Denkmalstatus. Die rechtliche Aufarbeitung ist kompliziert.

Blick auf das Kavalier Scharnhorst. Die Festungsanlage in Magdeburg wurde zu Wohnzwecken umgebaut. Dabei ging der Denkmalschutz verloren.

Magdeburg. - Das Kavalier Scharnhorst beschäftigt seit vielen Jahren Behörden und Stadtpolitik in Magdeburg. Die gut 150 Jahre alte Festungsanlage in der Nähe des Elbbahnhofs wurde in den vergangenen Jahren von privaten Bauherren zu Wohnzwecken umgebaut. Weil dabei der ursprüngliche Charakter des Bauwerks teilweise zerstört wurde, ist bereits 2023 der Denkmalschutz aberkannt worden.