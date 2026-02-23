Sie singen nicht nur von fleißigen Handwerkern. In acht Halberstädter Kitas können sich die Mädchen und Jungen jetzt auch selbst mit Werkzeug ausprobieren. Möglich machen das zwei Unternehmen.

Kinder der Halberstädter Kita „Marie-Hauptmann-Stiftung“ probieren die Spielzeug-Werkbänke gleich mal aus.

Halberstadt. - Schrauben, Muttern, Kettensäge – es braucht nur eine kurze Aufforderung, dann versinken die Halberstädter Kinder im Spiel mit den hölzernen Werkzeugen. Sehr zur Freude von Andreas Börger und Christoph Eberhardt.

Letzterer ist Gebietsverkaufsleiter der Firma Stihl und freut sich als Vater von drei Kindern, dass das Unternehmen, für das er arbeitet, Kitas Spielzeug-Werkbänke anbietet. Andreas Börger, der in Halberstadt Motorgeräte verkauft, griff das Angebot sofort auf.

Mitarbeiter Patrick Bliesner nahm Kontakt zu den Kitas der Stadt auf und so konnten acht massive Holzwerkbänke nach einer kleinen Übergabezeremonie die Besitzer wechseln. Handwerkliche Fähigkeiten schon frühzeitig bei Mädchen und Jungen zu fördern und Interesse am Umgang mit Werkzeug zu wecken, ist Anliegen der Aktion, wie Börger und Eberhardt unisono betonen.

Ziel der Aktion in Halberstadt: Kindgerecht Interesse an handwerklichem Tun wecken

Bei Entwicklung und Herstellung habe man darauf geachtet, dass möglichst wenig Plastik verwendet wird, berichtet Christoph Eberhardt. Stattdessen setze man auf Holz und unschädliche Farben. „Ich weiß, dass gerade Kindereinrichtungen auf solche Dinge achten.“ Dass die Aktion in Halberstadt so gute Resonanz fand, freue ihn besonders.

Christoph Eberhardt von der Firma Stihl, Andreas Börger, Patrick Bliesner und Jan Börger (hinten von links) freuen sich, dass die Werkbänke bei den Knirpsen so gut ankommen. Foto: Sabine Scholz

Das sehen auch Andreas und Jan Börger so. „Wir wollten etwas schaffen, das direkt im Kindergarten ankommt und den Kindern Freude bereitet. Uns war wichtig, dass Kinder früh mit handwerklichen Themen in Berührung kommen – auf ihre eigene, kreative Art“, sagt der Seniorchef der Börger Motorgeräte GmbH.

Dank der Spende können nun Kinder der Kitas Marie-Hauptmann-Stiftung, Gröperstraße, Holzbergwichtel, Spatzennest, Kleine Siedler, Regenbogen, Sonnenschein und Waldblick sich an Hammer, Säge und Schraubenschlüssel ausprobieren.