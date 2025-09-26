Nun steht fest, wer beim diesjährigen Innenstadtfest vom 23. bis 27. Oktober dabei ist. Die Klötzer und ihre Gäste können sich auf beliebte und neue Fahrgeschäfte sowie Leckereien freuen.

Klötze. - Genau 80 Geschäfte werden in diesem Jahr beim Klötzer Martinimarkt auf den Straßen der Innenstadt vom 23. bis 27. Oktober aufgebaut sein. Darüber informierte die Stadtverwaltung. Darunter befinden sich die bekannten Stände, an denen es Fischbrötchen, Bratwurst oder die Pilz- und Blumenkohlpfanne zu kaufen gibt. Aber auch die Firma Lorenz aus Berlin ist mit ihrem großen Riesenrad wieder auf der Kreuzung Neustädter Straße/Kirchstraße dabei und sorgt mit Fahrten in luftiger Höhe für einen Blick über die Stadt und die Wälder.