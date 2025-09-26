Die Anlieferung von Ware in der Burgstraße ist Händlern an Werktagen nur vor 10 Uhr gestattet. Der gehbehinderte Christian Post bat die Verwaltung um eine Ausnahme und prallte wohl unsanft ab.

Christian Post hilft in Biggi’s Fundgrube mit und ist verärgert.

Salzwedel. - Der zu mehr als 50 Prozent gehbehinderte Christian Post hilft seiner ebenfalls gehandicapten Lebensgefährtin gelegentlich bei der Anlieferung von Ware für ihren Trödelladen Biggi’s Fundgrube in der Burgstraße. Was er vorige Woche dabei in Salzwedel erlebte, ließ ihn vor Wut schäumen.