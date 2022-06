Feuerwehr in Magdeburg: 2021 bringt weniger Einsätze für Rothenseer Wehr

Magdeburg - „Allgemein können wir auf ein gutes Jahr und viel Engagement zurückblicken“, erklärte Ortswehrleiter Thomas Rohde bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Magdeburg-Rothensee am 26. Februar 2022. Insgesamt 119 Mitglieder habe die Feuerwehr zum Stichtag 31. Dezember 2021 gezählt. Damit zähle man neben den Wehren in Ottersleben und Olvenstedt weiterhin zu den schlagkräftigsten Feuerwehren in Magdeburg.