Feuer im Norden Magdeburgs. Foto: Eroll Popova

In der Neustadt in Magdeburg hat es zum Heiligabend gebrannt. Die Feuerwehr musste an einem Gewerbeobjekt löschen.

Magdeburg l Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten am Nachmittag des 24. Dezember 2019 zu einem Einsatz im Norden der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts ausrücken. Sie mussten einen Brand in der Neustadt löschen. In Flammen standen Teile eines Gewerbeobjekts, auch wurde mindestens ein Fahrzeug schwer beschädigt. Zur Brandursache konnte zunächst keine Aussage getroffen werden.

