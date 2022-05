Filmreife Musiker-Karriere für Magdeburger Manuel Richter

Magdeburg - „You, you are my universe“ ertönt der Song von Coldplay auf Manuel Richters Gitarre. Mit ein paar Akkorden und einem Lächeln auf den Lippen singt der 41-jährige Magdeburger seinen aktuellen Lieblingssong mitten in der Innenstadt. Schnell wird klar - dieser Mann hat Musik im Blut und ist mit Freude bei der Sache.