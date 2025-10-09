Blaualgen und die schlechte Wasserqualität machen dem Neustädter See in Magdeburg zu schaffen. Betroffen ist auch der FKK-Strand, für den nun eine Alternative gefunden werden soll.

Hüllenlos baden - dafür wird in Magdeburg eine Lösung gesucht.

Magdeburg. - Die einen verbinden damit ein Gefühl von Freiheit, die anderen von Ursprünglichkeit: Nacktbaden hat vor allem im Osten Deutschlands eine lange Tradition. Auch in Magdeburg. Doch die Bedingungen am Neustädter See haben sich aufgrund der miserablen Wasserqualität drastisch verschlechtert. Und nun?