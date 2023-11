Magdeburg - Im Wettbewerb mit anderen Einkaufsparks und dem Internethandel will sich der Florapark weiter fit für die Zukunft machen. Das sind die Pläne.

Nach Millioneninvestitionen in den Parkplatz und die drei Einkaufsstraßen unterm Dach in den vergangenen Jahren soll nun auch eine umfangreiche Kundenbefragung für Klarheit sorgen, was sich die Besucher von einem der größten Einkaufsparks in Sachsen-Anhalt wünschen.

Florapark Magdeburg: Kundenumfrage steht an

„Anfang Dezember wird in unserem Auftrag ein Institut die Kunden nach ihren Bedürfnissen und Vorschlägen befragen“, erklärte Centermanagerin Sylvana Weigelt der Volksstimme. Damit wolle man erfahren, an welchen Punkten sich der Einkaufspark verbessern könne.

Der Florapark in Magdeburg plant eine Kundenumfrage. Rainer Schweingel

Aktuell bietet der Florapark 60 Shops für Besucher an und ist mit insgesamt rund 560 Mitarbeitern auch einer der größeren Arbeitgeber in Magdeburg. Dabei blicke man auf eine gute Vermietungsquote. Der Leerstand liege unter zehn Prozent. Man sei ständig dabei, neue Mieter in den Florapark zu ziehen. Demnächst öffne die Bäckerei und Konditorei Pfeiffers in der ehemaligen „Schäfer’s“-Filiale einen zweiten Standort. Im Gegensatz zum Café Pfeiffers am Nordeingang solle der neue Standort mehr auf Selbstbedienung ausgerichtet sein. Das war vorher bei „Schäfer's“ auch schon der Fall.

Dieses Fitnessstudio kommt

Anfang 2024 wird dann eine größere Fläche belegt. Im Obergeschoss und von außen erreichbar zieht ein Fitnessstudio der Kette „My Gym“ auf 1.900 Quadratmetern ein. Es verfügt bereits über einen Standort in Wolmirstedt und vervollständigt das Angebot des Parks, das mit Decathlon und TK Maxx zumindest zwei Alleinstellungsangebote in der Stadt vorzeigen kann.

Offen ist weiter die Zukunft des Real-Marktes. Die Kette befindet sich in Insolvenz. Sollte es mit der Filiale, die aktuell ganz regulär weiter mindestens bis zum Jahresende geöffnet hat, nach dem Weihnachtsgeschäft nicht weitergehen, hat der Park bereits einen Nachfolger gefunden. Ein Name wird aber weiterhin nicht vom Florapark genannt.