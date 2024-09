Die Rossmann-Filiale in einem Magdeburger Einkaufszentrum ist seit einiger Zeit geschlossen. Das Drogerie-Unternehmen erklärt, was es damit auf sich hat und ob es weitergeht.

Einkaufen in Magdeburg

Magdeburg - Wer derzeit im Magdeburger Florapark eine Drogerie aufsuchen will, muss sich nicht zwischen den beiden größten Ketten entscheiden. Denn während dm in der nördlichen Einkaufspassage ganz normal geöffnet ist, hat der Rossmann-Markt im südlichen Bereich des Einkaufszentrums am Olvenstedter Graseweg aktuell geschlossen.