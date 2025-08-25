weather wolkig
  4. Magdeburg zahlt mehr: Sicherheit in Flüchtlingsheimen wird teurer

Wachschutz wird zum Kostenfaktor Kostenexplosion für Sicherheit in Asylheimen: Wie viel Magdeburg mehr bezahlt - und warum

Mehr Personal, mehr Sicherheit, mehr Geld: In Magdeburg hat sich der Aufwand für den Wachschutz in Flüchtlingsunterkünften verdoppelt. Die Gründe dafür liegen tiefer als gedacht. Was hinter den steigenden Kosten steckt.

Von Karolin Aertel Aktualisiert: 25.08.2025, 09:11
In den Flüchtlingsunterkünften in Magdeburg sind mehr Sicherheitskräfte im Einsatz. Dadurch steigen die Kosten.
Magdeburg. - Kostenexplosion bei Sicherheitsdiensten in Magdeburgs Flüchtlingsunterkünften: Seit 2020 haben sich die Ausgaben für Sicherheit mehr als verdoppelt – ein Anstieg, der nicht ausschließlich auf Konflikte unter den Bewohnern zurückzuführen ist.