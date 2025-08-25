Wachschutz wird zum Kostenfaktor Kostenexplosion für Sicherheit in Asylheimen: Wie viel Magdeburg mehr bezahlt - und warum

Mehr Personal, mehr Sicherheit, mehr Geld: In Magdeburg hat sich der Aufwand für den Wachschutz in Flüchtlingsunterkünften verdoppelt. Die Gründe dafür liegen tiefer als gedacht. Was hinter den steigenden Kosten steckt.