Wachschutz wird zum Kostenfaktor Kostenexplosion für Sicherheit in Asylheimen: Wie viel Magdeburg mehr bezahlt - und warum
Mehr Personal, mehr Sicherheit, mehr Geld: In Magdeburg hat sich der Aufwand für den Wachschutz in Flüchtlingsunterkünften verdoppelt. Die Gründe dafür liegen tiefer als gedacht. Was hinter den steigenden Kosten steckt.
Aktualisiert: 25.08.2025, 09:11
Magdeburg. - Kostenexplosion bei Sicherheitsdiensten in Magdeburgs Flüchtlingsunterkünften: Seit 2020 haben sich die Ausgaben für Sicherheit mehr als verdoppelt – ein Anstieg, der nicht ausschließlich auf Konflikte unter den Bewohnern zurückzuführen ist.