Das städtische Klinikum Magdeburg hat 980.000 Euro für die Beschaffung von medizinisch-technischen Geräten erhalten. Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne überreichte am Freitag vor Ort den entsprechenden Zuwendungsbescheid. Das Klinikum investiert damit in neue Infusions- und Ultraschallgeräte sowie in Reinigungs- und Desinfektionsgeräte für Medizinprodukte.

„In Zeiten großer finanzieller Herausforderungen für viele Klinikstandorte in unserem Land sorgt diese Förderung aus dem Corona-Sondervermögen für starken Rückenwind bei der Modernisierung der technischen Ausstattung. Letztendlich kommt eine verbesserte Diagnostik den Patientinnen und Patienten in Magdeburg und der Region zugute“, sagte Grimm-Benne. Vor allem der Rückblick auf die Covid-19-Pandemie habe verdeutlicht, wie wichtig eine zukunftsfähige technische Ausstattung der Krankenhäuser sei.

Das städtische Klinikum mit seiner rund 200-jährigen Geschichte ist ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung mit rund 1.900 Mitarbeitern. Die interdisziplinäre medizinische Versorgung wird durch 23 Fachbereiche und Institute sichergestellt.

Der Landtag hatte im Dezember 2021 ein knapp zwei Milliarden Euro umfassendes Sondervermögen Corona verabschiedet. Mit diesen Mitteln werden Maßnahmen mit Pandemiebezug über einen Zeitraum bis 2026 realisiert.