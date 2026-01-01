weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Lichterketten und politische Botschaften: Fotostrecke: So bunt und verrückt ist die Lichterfahrt in Magdeburg

Lichterketten und politische Botschaften Fotostrecke: So bunt und verrückt ist die Lichterfahrt in Magdeburg

Sie sind bunt, ausgefallen, verrückt und mit Botschaft: Die Fahrzeuge, die an der Lichterfahrt in Magdeburg teilnehmen. Eine Fotostrecke gibt Einblick.

Von Rainer Schweingel und Lena Bellon Aktualisiert: 01.01.2026, 18:02
Am Neujahrstag findet traditionell die Lichterfahrt in Magdeburg statt.
Am Neujahrstag findet traditionell die Lichterfahrt in Magdeburg statt. Foto: Rainer Schweingel

Magdeburg. - Seit vielen Jahren findet die traditionelle Lichterfahrt in Magdeburg statt. Start ist am Börde Park. Über 1.000 Menschen haben sich versammelt, um sich das Spektakel anzusehen. Gegen 20 Uhr kommen die Fahrzeuge auf dem Domplatz in Magdeburg an. Fotos zeigen, wie bunt und verrückt die Fahrzeuge geschmückt sind.