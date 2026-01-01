Sie sind bunt, ausgefallen, verrückt und mit Botschaft: Die Fahrzeuge, die an der Lichterfahrt in Magdeburg teilnehmen. Eine Fotostrecke gibt Einblick.

Fotostrecke: So bunt und verrückt ist die Lichterfahrt in Magdeburg

Am Neujahrstag findet traditionell die Lichterfahrt in Magdeburg statt.

Magdeburg. - Seit vielen Jahren findet die traditionelle Lichterfahrt in Magdeburg statt. Start ist am Börde Park. Über 1.000 Menschen haben sich versammelt, um sich das Spektakel anzusehen. Gegen 20 Uhr kommen die Fahrzeuge auf dem Domplatz in Magdeburg an. Fotos zeigen, wie bunt und verrückt die Fahrzeuge geschmückt sind.