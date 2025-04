Nach einem Großeinsatz von Rettungskräften in Magdeburg hat die Staatsanwaltschaft die Untersuchungen übernommen. Das bestätigte die Polizei der Volksstimme. Zuvor müssen sich furchtbare Szenen an einem Wohnblock abgespielt haben.

In der Magdeburger Alten Neustadt kam es zu einem dramatischen Vorfall. Eine Frau und ihr Kind stürzten vom Balkon. Ein Flatterband erinnert noch an den Einsatz von Rettungsdienst und Polizei.

Magdeburg - Nach einem dramatischen Vorfall in Magdeburg mit zwei Schwerverletzten und einem toten Hund wird über Hergang und Ursache noch gerätselt. Bei den beiden Schwerverletzten soll es sich demnach um ein Kind und seine Mutter handeln.

Das sagt die Polizei

Beide stürzten am frühen Sonnabendmorgen aus der vierten Etage eines Altneubaus in Magdeburg. Unmittelbar danach hatten Anwohner Rettungskräfte und Polizei alarmiert, die wenige Minuten später am Einsatzort eingetroffen sein sollen. Die beiden Verletzten wurden unmittelbar danach in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen hatten Anwohner des Mehrfamilienhauses in der Alemannstraße am Sonnabend gegen 5.50 Uhr eine schwerverletzte 36-jährige Frau sowie ein schwerstverletztes einjähriges Kleinkind auf einer Grünfläche vor einem Mehrfamilienhaus aufgefunden. Gegenwärtig gehe die Magdeburger Polizei davon aus, dass die Frau sowie das Kleinkind von einem Balkon des Mehrfamilienhauses stürzten.

Das sagen Anwohner

Bei einem Volksstimme-Besuch vor Ort erinnert später nicht mehr viel an die dramatische Lage vom Morgen. Ringsum den Wohnblock in einer Seitenstraße der Lüneburger Straße im Stadtteil Alte Neustadt blühen die Bäume. Idylle, die man sich als Anwohner wünscht, aber je im Morgengrauen unterbrochen wurde.

Ein Nachbar sagte der Volksstimme, dass er durch das blinkende Licht der Einsatzfahrzeuge wachgeworden sei. Die Frau habe allein mit ihrem Kind in der Wohnung gelebt. Das betroffene Kind soll 23 Monate alt sein.

Hund hat nicht überlebt

Über den Zustand von Kind und Mutter ist derzeit nichts weiter bekannt. Der Hund soll dagegen den Sturz nicht überlebt haben. Nach Volksstimme-Informationen hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen, die für die Volksstimme bisher nicht zu erreichen war. Sie wird dem Vernehmen nach den genauen Ablauf rekonstruieren und über weitere Ermittlungen entscheiden. Es gilt unter anderem zu klären, ob ein Unfall oder eine gezielte Handlung der Mutter Auslöser für den Balkonsturz waren.

Mehrere Großeinsätze von Polizei und Feuerwehr in einer Woche

In Magdeburg hatte es in den vergangenen Tagen bereits mehrere größere Rettungseinsätze gegeben.

Am 7. April brannte ein Auto in einer Tiefgarage im City Carré. Eine Person war verletzt worden.

Am 10. April ging eine Dachgeschosswohnung in der Hegelstraße in Flammen auf. Bei dem Brand waren mehrere Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen worden.

Bei City Carré-Brand wird ein technischer Defekt an einem Auto als Ursache vermutet. Beim Dachgeschossbrand gibt es noch keine Erkenntnisse.

Redaktioneller Hinweis: Hier gibt es Hilfe

Wir gestalten unsere Berichterstattung über mögliche Suizide und entsprechende Absichten zurückhaltend. Falls Sie sich dennoch betroffen fühlen, finden Sie hier anonyme Beratungs- und Seelsorgeangebote.

Unter 0800 – 111-0-111 oder 0800 – 111-0-222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Ihre Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich.

Das Angebot des Vereins "Nummer gegen Kummer" richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche, die in einer schwierigen Situation stecken. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111-0-333. Am Samstag nehmen die jungen Berater des Teams "Jugendliche beraten Jugendliche" die Gespräche an.

Die Mitarbeiter von MuTeS (Muslimisches Seelsorge Telefon) sind 24 Stunden unter 030 – 4435-09-821 zu erreichen. Ein Teil von ihnen spricht auch türkisch.