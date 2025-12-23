Die Behelfsbrücken des Magdeburger Rings über der Brenneckestraße sind für den Verkehr freigegeben worden. Auch die Brenneckestraße ist wieder befahrbar.

Magdeburg. - Der Plan ist aufgegangen: Als vorweihnachtliche Bescherung hatte die Stadtverwaltung Magdeburg die Verkehrsfreigabe der beiden Behelfsbrücken des Magdeburger Rings und der darunter liegenden Brenneckestraße angekündigt. Und gegen Mittag war es am Dienstag (23. Dezember 2025) dann auch tatsächlich so weit.