  4. Magdeburger Ring: Termin für Freigabe der Behelfsbrücken steht

Am Dienstag (23. Dezember) sollen die Behelfsbrücken des Magdeburger Rings über der Brenneckestraße für den Verkehr freigegeben werden. Derzeit laufen dort letzte Arbeiten.

Von Ivar Lüthe Aktualisiert: 22.12.2025, 16:29
Magdeburg. - Es soll ein vorweihnachtliches Geschenk werden: Die beiden Behelfsbrücken des Magdeburger Rings über der Brenneckestraße sollen am Dienstag (23. Dezember 2025) für den Verkehr freigegeben werden können.