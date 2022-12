Freigabe: Auf kurzem Weg in die Magdeburger Innenstadt

Gut zu erkennen: Die Rampe stellt den Anschluss an die Ostseite der Strombrücke her. Über einen Weg können dann Fußgänger und Radfahrer die kürzere Verbindung in Richtung Stadt oder in Richtung Werder nutzen.

Magdeburg - Am Freitag ist es endlich so weit: Die Abkürzung in die Innenstadt wird für die Werderaner und alle anderen in Ostelbien wohnende Magdeburger endlich in Betrieb genommen. Der beschwerliche Weg über die Schleife unter der Strombrücke hindurch ist damit nicht mehr notwendig.