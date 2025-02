Was wird aus dem ehemaligen Logenhaus in Magdeburg? Wo früher Freimaurer ihren Sitz hatten und die Weitlingbibliothek zu finden war, soll neues Leben einziehen.

Freimaurersitz und Weitlingbibliothek: Logenhaus in Magdeburg wird saniert

Das ehemalige Logenhaus in Magdeburg, das vielen noch als Weitlingbibliothek bekannt ist, wird derzeit eingerüstet.

Magdeburg - Über 25 Jahre ist es mittlerweile her, dass die Wilhelm-Weitling-Bibliothek in Magdeburg zugunsten des ehemaligen C&A-Kaufhauses am Breiten Weg aufgegeben wurde. Seit dem Umzug der Bücherburg stand das ursprünglich als Sitz der Magdeburger Freimaurerloge „Ferdinand zur Glückseligkeit“ errichtete Gebäude leer.