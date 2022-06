Freizeit-Tipps für Magdeburg am 14. Juni 2022

Magdeburg - Am 14. Juni 2022 lockt Magdeburg mit einer Vielzahl an Angeboten für die Freizeit. Die Volksstimme hat Tipps für ein Konzert, einen Vortrag und französische Filme zusammengetragen. Tipps für den 13. Juni - darunter auch ein Kabarett-Termin, der auch am 14. Juni läuft - gibt es hier.