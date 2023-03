In Magdeburg kann man jeden Tag etwas erleben. Die Magdeburger Volksstimme hat Freizeittipps für Dienstag, 14. März 2023, zusammengetragen.

Freizeit-Tipps: Programm für Magdeburg am Dienstag, 14.3.2023

Denkmal für Georg Philipp Telemann in Magdeburg.

Magdeburg - Ein klassisches Geburtstagsständchen, eine Lesung zur Magdeburger Geschichte, Party, Kabarett und Wissen - das Angebote für Freizeit und Unterhaltung in Magdeburg ist vielfältig. Die Magdeburger Volksstimme hat Ideen zusammengetragen. Freizeittipps für Montag, den 13. März 2023, gibt es hier.

Geburtstagsständchen für Telemann in Magdeburg

Unter dem Titel „Happy Birthday Telemann!“ ist für Dienstag ab 10 Uhr ein halbstündiges Ständchen neben dem Allee-Center geplant. In der Goldschmiedebrücke/ Ecke Regierungsstraße spielt am Telemann-Denkmal dann das Magdeburger Blechbläserensemble.

Der in Magdeburg geborene und aufgewachsene Georg Philipp Telemann – einer der wichtigen Komponisten der Barockzeit – wurde vor 342 Jahren geboren.

Digitaler Dienstag mit der Volkshochschule Magdeburg

Im Rahmen des „Digitalen Dienstags“ bietet die Volkshochschule Magdeburg am 14.3.2023 zwei Termine. Die Kurse können online gebucht und besucht werden.

Ab 17 Uhr informiert zunächst Constanze Bönigk über „Lebensmittel mit Gesundheitsversprechen“. Hintergrund: Mit vielversprechenden Werbebotschaften buhlen Lebensmittelhersteller um Verbraucher, die sich gesundheitsbewusst ernähren wollen. Ebenso groß wie das Angebot an Lebensmitteln ist die Palette an Health Claims, sogenannten Gesundheitsversprechen, mit denen Hersteller ihre Produkte bewerben. Doch kann Joghurt wirklich das Immunsystem stärken? Sorgen Fruchtsäfte für gesunde Knochen und Gelenke? Und vor allem: Dürfen Hersteller so etwas überhaupt versprechen?

Spanisch lernen mit Musik - Aprender español con música heißt es ab 17.45 Uhr. Dozentin ist Isabel Vidal.

„Jetzt mal ernsthaft“ mit Sebastian und Tobias Hengstmann

Mit „Jetzt mal ernsthaft“ präsentieren Sebastian und Tobias Hengstmann derzeit im „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 ihr 18. Vorstellungen sind Dienstag und Mittwoch und am 5., 12., 18. und 26. April und am 4., 5., 11., 12., 18. und 19. Mai jeweils um 19.30 Uhr sowie am 2. April un 17 Uhr geplant.

Mit 18 Jahren wird man volljährig und darf Autofahren und Alkohol trinken - jedoch nicht gleichzeitig, da man auch strafmündig ist, so eine der Erkenntnisse. Man könnte denken, dass mit dem Erwachsenwerden der Quatsch, die Heiterkeit und der Spaß vorbei sind. Aber bei Sebastian und Tobias Hengstmann bleiben wie gewohnt spontan, analytisch, frech und frisch und nutzen ernste Themen als Inspiration für ihren klugen und unterhaltsamen Abend. Obwohl die Zeiten ernster werden, kann man sich auf sie verlassen, um alles aktuell zu kommentieren, was dem Zuschauer auf den Nägeln brennt - auch wenn es beim Tanken, beim Öffnen der Abschlagsrechnung des Gasanbieters oder bei der Tiefenprüfung des Finanzamtes ist.

Geschichte aus dem Jahr 1933 in der Magdeburger Stadtbibliothek

Im Vorfeld der Reichstagswahlen und Kommunalwahlen im März 1933 ereigneten sich in Magdeburg zahlreiche gewalttätige Angriffe auf Repräsentanten der Stadtgesellschaft. Besonders prominent waren der damalige Oberbürgermeister Ernst Reuter – der nach dem Exil in der Türkei und dem Zweiten Weltkrieg zum Regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt wurde – und sein Stellvertreter Herbert Goldschmidt betroffen. Die Nationalsozialisten inszenierten sich immer wieder machtpolitisch und setzten institutionelle und gewalttätige Maßnahmen zur „Machtergreifung“ durch.

Die Magdeburger Stadtbibliothek und der Verein Miteinander erinnern nun mit einer Lesung an diese Umstürzenden Ereignisse von 1933. Ziel ist es, die Erinnerung an die Ereignisse von damals wachzuhalten und ein Bewusstsein für die Bedeutung von Demokratie und Meinungsfreiheit zu schaffen. Eine Lesung, die die Ereignisse vor 100 Jahren thematisiert, findet am Dienstag ab 17 Uhr in der Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 statt.

Filme im Original mit Untertitel

In zwei Magdeburger Kinos werden am Dienstag Filme im Original mit Untertitel gezeigt: Oscar-Kandidat „Eo“ im Moritzhof und „Der Gymnasiast“ im Studiokino.

Im französischen Film „Der Gymnasiast“ erzählt Christophe Honoré vom schmerzhaften Erwachsenwerden eines Teenagers. Lucas ist 17 und kann es kaum abwarten, endlich das Internat und die Provinz hinter sich zu lassen, um nach Paris zu ziehen, wo sein großer Bruder Quentin lebt. Gezeigt wird eine queere Coming-of-Age-Geschichte über Trauerarbeit. Zu sehen ist dieser Film ab 20 Uhr im Studiokino am Moritzplatz.

In diesem Jahr für den Auslandsoscar nominiert war der polnische Film „Eo“. In diesem wird die Welt aus Sicht eines Esels beschrieben. Der Film läuft um 17 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz.

Tanzen am Dienstag: Baracke und Flowerpower

Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Ihr Oldie-Disco angesagt. Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.