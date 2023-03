Magdeburg - In Magdeburg bietet Freitag, der 24. März 2023, wieder ein vielfältiges Programm. Es gibt Puppentheater und Oper, Schauspiel und Jugendtheater, Kabarett und eine Comedy-Revue, Folk, Mathematik und Musical. Die Magdeburger Volksstimme hat die Freizeittipps zusammengestellt. Das Programm mit den Partys für die Clubs an diesem Wochenende gibt es auf einer eigenen Seite. Und die Ideen zum Ausgehen für Donnerstag, den 23. März 2023, gibt es hier.

Clownerie im Puppentheater über das Teilen und die natürliche Begabung, Mitgefühl zu haben

Das Ensemble Materialtheater ist mit dem Stück „Wuff - Wer rettet die Welt“ für Zuschauer ab 6 Jahren zu Gast im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25. Für die Vorstellungen am Freitag um 9 und 10.30 Uhr gibt es allenfalls noch Restkarten an der Tageskasse. Zum Redaktionsschluss erhältlich waren jedoch noch Plätze für die Vorstellungen am Sonnabend um 15 und 16.30 Uhr.

Die Geschichte: Die Welt ist schon in Ordnung, denken sich die beiden Vagabunden. Sie haben Sonnenschein, eine Parkbank und in der Tasche eine Wurst. Plötzlich sitzt da ein kleiner Hund, der nicht mehr weggeht. Es ist gut, einen Hund zu haben. Er wedelt mit dem Schwanz, wenn er dich sieht, und bellt, wenn sich jemand deiner Parkbank nähert. Auch der Hund braucht etwas zu essen, aber die Salami ist schon knapp für zwei. Soll er sich doch woanders ein Zuhause suchen! Aber was, wenn der kleine Hund unter die Räder kommt, nichts zu essen findet, erfriert und ihn ein Hundefänger einsackt? So schlimm wird’s nicht kommen. Aber wenn’s doch so schlimm kommt? Und plötzlich sitzt da nicht mehr nur ein Hund, sondern eine ganze Hundebande. So ein Schlamassel! Um einen Hund kann man sich ja kümmern, aber um viele?

Folk beim Festival in der Festung Mark in Magdeburg

In Magdeburg läuft zurzeit das dreitägige Irish Folk Festival in der Festung Mark im Hohepfortewall. Die Auftritte der Bands beginnen am Freitag 18 Uhr und am Sonnabend um 15 Uhr.

Für Freitag haben sich John und Dominic Barden sowie Freddie McCorkey & Adam Keating aus Irland, Celtic Chaos aus Deutschland und The Cloverhearts aus Australien angesagt. Am Sonnabend stehen Dewar aus Großbritannien, den Niederlanden und Deutschland sowie F.misd, Black Eye und The Sally Gardens aus Deutschland auf der Bühne.

„Mr. Gum und der sprechende Kirschbaum“ für junge Zuschauer im Magdeburger Schauspielhaus

Das Schauspiel „Mr. Gum und der sprechende Kirschbaum“ nach Andy Stanton, übersetzt von Harry Rowohlt, steht für Zuschauer ab acht Jahren derzeit im Programm des Magdeburger Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Die Geschichte handelt von dem wilden und bösen Mr. Gum, der Kinder, Tiere und Freude nicht ausstehen kann. Doch Polly und Freitag O'Leary, zwei tapfere Helden, vereiteln immer wieder seine Pläne. In einer Welt voller Sprachwitz und absurder Ideen sind neun Bücher über den Fiesling Mr. Gum entstanden, die nicht nur Kinder zum Lachen bringen.

"Mr. Gum und der sprechende Kirschbaum" im Schauspielhaus Magdeburg. Foto: Nilz Böhme/TM

Aufführungen sind unter anderem am Freitag sowie am 18., 19. und 20. April und 26. Mai um 10 Uhr, am 8. April um 11 Uhr, am 21. April um 19.30 Uhr und am 29. April um 18.30 Uhr geplant.

Tschaikowskys Oper „Eugen Onegin“ in einer Magdeburger Inszenierung

In einer Inszenierung von Julien Chavaz wird am Magdeburger Opernhaus im Universitätsplatz 9 derzeit Peter Tschaikowskys Oper „Eugen Onegin“ gezeigt. Vorstellungen sind für Freitag um 19.30 Uhr sowie für den 6. April um 19.30 Uhr und für den 16. April um 18 Uhr geplant.

Oper "Eugen Onegin" in Magdeburg: Anna Malesza-Kutny in der Hauptrolle. Foto: Nilz Boehme/TM

Die Handlung der Oper basiert auf dem gleichnamigen Versroman von Alexander Puschkin. Sie spielt im zaristischen Russland des 19. Jahrhunderts und erzählt die Geschichte des adligen Dandys Eugen Onegin, der gelangweilt von seinem Leben in St. Petersburg aufs Land zieht. Dort trifft er auf die junge und naive Tatjana, in die er sich zunächst nicht verliebt, ihr aber einen Brief schreibt, um ihr eine Abfuhr zu erteilen. Tatjana, die in Onegin verliebt ist, ist tief enttäuscht und verletzt. Später trifft Onegin auf Tatjanas Schwester Olga und ihren Verlobten Lenski, einen Dichter und engen Freund Onegins. Es kommt zum Streit zwischen den beiden Freunden, in dessen Folge Onegin Lenski im Duell tötet. Jahre später trifft Onegin Tatjana wieder und erkennt, dass er sich in sie verliebt hat. Er gesteht ihr seine Liebe, doch Tatjana weist ihn ab und bleibt ihrem Mann, Fürst Gremin, treu.

In der Hauptrolle ist Anna Maleszy-Kutny zu erleben. Die ursprünglich als Violinistin ausgebildete Sängerin gehört seit der neuen Spielzeit zum Ensemble des Theaters Magdeburg.

Comedy-Revue „Ganz großes Kino“ im Magdeburger Hundertwasserhaus

Die Comedy-Revue von Christian Kühn „Ganz großes Kino“ steht für Freitag, 20 Uhr, auf dem Programm im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8 a in Magdeburg. Für 20 Uhr sind weitere Vorstellungen am 29. April, am 13. Oktober und 25. November sowie für 15 Uhr 21. Mai geplant.

Erzählt wird die Geschichte des traditionsreichen Kinos „Gloria“, das kurz vor der Schließung steht. Die Besitzer planen eine letzte Best-of-Show, doch eine Woche vorher erhalten sie die schlechte Nachricht, dass die Verleiher die Lizenzen verweigern. Die Brüder und Besitzer des Kinos bekommen Unterstützung von ihrem Stammkunden Danilo und Viola, die ein Nagelstudio betreibt. Gemeinsam haben sie eine verrückte Idee, um das Kino doch noch retten zu können: Sie beschließen, die Filme selbst zu spielen.

Letzte Chance für Mathematik zum Anfassen in der Festung Mark

Letztmalig geöffnet hat am Freitag von 15.30 bis 17.30 Uhr die Ausstellung „Mathematik zum Anfassen“ in der Festung Mark im Hohepfortewall. Am Donnerstag ist geschlossen.

"Mathematik zum Anfassen" in der Festung Mark in Magdeburg. Foto: Uli Lücke

Die Universität Magdeburg lädt in der Ausstellung ein, Mathematik wahrhaftig zu begreifen. Verschiedene Exponate des Mathematikums Gießen zeigen, dass Mathematik mehr ist als Rechnen. Kleine und große Besucher können selber bauen, knobeln und entdecken. Egal ob Mathegenie oder Mathemuffel, die Ausstellung hält spannende Experimente für jeden bereit. Der Besuch der Ausstellung ist kostenlos.

„Im Menschen muss alles herrlich sein“ im Magdeburger Schauspielhaus

Im Schauspielhaus Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 wird der preisgekrönte Roman „Im Menschen muss alles herrlich sein“ von Sasha Marianna Salzmann als Bühnenstück aufgeführt. Das Theater Magdeburg hat die Geschichte von zwei Müttern und ihren Töchtern, die auf eine abenteuerliche Reise in die Vergangenheit gehen, adaptiert. Die Handlung erstreckt sich von den 1970er Jahren bis ins Jahr 2015 und thematisiert Weltenwechsel, Identitäten sowie starke Familienbande, ob gewollt oder ungewollt. Im Fokus stehen die Gemeinsamkeiten und Gegensätze sowie das Verständnis und die Konflikte zwischen Müttern und Töchtern, die durch die Reise in die Vergangenheit noch verstärkt werden.

"Im Menschen muss alles herrlich sein" im Magdeburger Schauspielhaus Foto: Dorothea Tuch/Theater Magdeburg

Das Theaterstück beginnt heute um 19.30 Uhr. Eine letzte Vorstellung ist für die gleiche Zeit am 25. Mai geplant. In dem Stück um ernsthafte Themen arbeitet das Theater Magdeburg mit einer Vielzahl an heiteren Elementen.

„Der König der Löwen“ gibt in der Magdeburger Getec-Arena eine Audienz

Der Soundtrack von Filmmusik-Legende Hans Zimmer und Sir Elton John für „Der König der Löwen“ prägt seit 27 Jahren den erfolgreichen Zeichentrickfilm. Ein Ensemble aus 70 Musikern, das bekannt dafür ist, originalgetreuen Sound zu erzeugen, bringt diese Songs auf die Bühne.

Das Konzert mit den Cinema Festival Symphonics unter der Leitung von Stephen Ellery beginnt am Freitag um 20 Uhr. Veranstaltungsort ist die Magdeburger Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32.

Country in der Feuerwache

Sudenburg riSeit 1995 treten die Geschwister Tabea und Tobias Wollner, nekannt als „T&T Wollner“ mit Chansonprogrammen in ganz Deutschland auf. Am Freitag ab 19.30 Uhr ist für sie jedoch in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 der Blick nach Westen angesagt: Unter dem Titel „My Country“ widmen sich die beiden der aus den USA stammenden Musikrichtung.

Dabei, so die Veranstalter, gehe es um Countrymusik im weitesten Sinne: Die Klassiker von Johnny Cash, Dolly Parton oder John Denver dürfen nicht fehlen, „aber wer die Wollners kennt, weiß: Da kommt noch etwas“, so die Ankündigung. Ausdrücklich geht es dabei auch um die europäischen Einflüsse auf die Countrymusik. Unüberhörbar seien die Einflüsse aus Irland, Polen, Deutschland und vielen anderen Ländern. „Es wird ein spannender Abend mit Countrymusik, von der sie vielleicht vorher noch nicht wussten, dass sie dazu gehört“, so das Versprechen der Veranstalter.

„Bis auf Heiteres“ in der Magdeburger Zwickmühle

Das politisch-satirische Kabarett „Bis auf Heiteres“ mit Marion Bach und Heike Ronniger steht am Freitag um 20 Uhr auf dem Spielplan der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Es geht um die politischen Veränderungen in der Ampel-Koalition und die aufrüstenden Friedensparteien. Auch die Atomkraft, welche jetzt als umweltfreundlich bezeichnet wird, und die Beliebtheit der FDP bei jungen Leuten sind Thema. Marion Bach und Heike Ronniger sortieren ein. Dabei werden Lügen und Wahrheiten zergliedert, bis man sie nicht mehr voneinander unterscheiden kann. Eine weitere Vorstellung ist für den und 22. April um 20 Uhr geplant.

„Niemand mag Klugscheißer“ mit Sebastian Hengstmann in Magdeburg

Im Kabarett „…nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 hat am Freitag um 19.30 Uhr das Soloprogramm „Niemand mag Klugscheißer“ mit Sebastian Hengstmann eine Vorstellung. Weitere Vorstellungen sind für am Sonnabend um 15 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr sowie für den 8. April um 15 und 19.30 Uhr und für den 19. und 21. April und den 4. Mai jeweils um 19.30 Uhr geplant.

Die Ankündigung zum dritten Soloprogramm von Sebastian Hengstmann besagt: „Was klug ist, weiß ja keiner erschöpfend. Aber Sebastian Hengstmann hätte da Vorschläge. Und die bringt er alle mit. Egal ob es um Politik, Politiker oder politische Themen geht.“ Hengstmann springt wie in seinen vorherigen Programmen virtuos und mit messerscharfer Analyse durch die Themen.

Bluessommer in der Magdeburger Factory

Monomann ist als fiktive Band im Buch „Bluessommer“ gestartet. Nun ist zum Leben erweckt durch Kay Lutter.

Live zu erleben ist die Gruppe am Freitag. Beginn ist um 20 Uhr in der Sandbreite 2 in Magdeburg.

Rap aus Berlin auf der Insel der Jugend in Magdeburg

Rokko Weissensee erzählt das nächste Kapitel seiner zynischen, feucht-fröhlichen Weltanschauungsgeschichte. Mit neuem Album im Gepäck macht er am Freitag um 20 Uhr in Magdeburg auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße Station und bekommt dabei Unterstützung von Blend und Ivo dem Banditen.

Gemeinsam erschaffen die drei eine gesellschaftliche Momentaufnahme, die einen auffängt. Seit seinem Debüt 2017 hat Rokko Weissensee elf Studioalben veröffentlicht.

Karo Lynn singt im Magdeburger Moritzhof

Karo Lynn aus Leipzig hat im November ihr neues Studioalbum „a line in my skin“ veröffentlicht. Die elf Songs des Albums sind geprägt von schwebenden Gitarrenmelodien und wohlig düsteren Synthie-Atmosphären. Dabei bewegt sie sich stilistisch zwischen Balladen in Zeitlupe, Popsongs mit musikalischen Kleinoden und kraftvollen Midtempo-Nummern.

Auf ihrer aktuellen Tour wird Karo Lynn von Singer-Songwriter Michael Benjamin begleitet. Das Duo gibt am Freitagabend um 20 Uhr ein Konzert im Moritzhof am Moritzplatz.