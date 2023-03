In Magdeburg gibt es jeden Tag etwas zu erleben. Die Magdeburger Volksstimme hat Freizeittipps für Sonnabend, den 18. März 2023, zusammengestellt.

Freizeit-Tipps: Programm für Magdeburg am Samstag, 18.3.2023

Finalisten des Telemann-Wettbewerbs 2023 in Magdeburg: hinten Lea Elisabeth Müller und Lara Morger, vorn Florian Neubauer, Ella Marshall Smith, Kathrin Lorenzen. Nicht im Bild: Eric Price.

Magdeburg - In Magdeburg steht ein abwechslungsreiches Wochenende an. Die Magdeburger Volksstimme hat Freizeittipps für Sonnabend, den 18. März 2023, zusammengetragen. Unter anderem werden Folk, klassische Musik, Comedy, Vokalmusik, ein Cellokonzert, Figurentheater, Kabarett, eine Ausstellungseröffnung und Poetry-Slam geboten. Für die Partys am Wochenende gibt es eine eigene Seite. Und die Freizeit-Tipps für Freitag, 17. März 2023, gibt es hier.

Drei Konzerte im Rahmen des Telemann-Wettbewerbs

Zu einer langjährigen Tradition der Biederitzer Kantorei gehört es, jährlich eine Passion Georg Philipp Telemanns in Magdeburg aufzuführen. Am Sonnabend um 16 Uhr steht in diesem Rahmen die „Johannespassion 1757“ auf dem Programm in der Pauluskirche in der Goethestraße.

Vier Sängerinnen und zwei Sänger aus fünf Ländern wetteifern heute ab 11 Uhr im öffentlichen Finale um die Preise des 12. Internationalen Telemann-Wettbewerbs. Mit dabei sind die Sopranistinnen Kathrin Lorenzen (Deutschland) Ella Marshall Smith (Großbritannien/Neuseeland), die Mezzosopranistinnen Lara Morger (Schweiz) und Lea Elisabeth Müller (Österreich) sowie die Tenöre Florian Neubauer (Deutschland) und Eric Price (Italien/USA). Im Finale im Gesellschaftshaus erklingen prachtvoll instrumentierte Arien aus Opern von Georg Philipp Telemann und Georg Friedrich Händel. Begleitet werden die Sängerinnen und Sänger vom renommierten Leipziger Barockorchester.

Um 18 Uhr ist die Preisverleihung geplant. Im Abschluss daran erklingt um 20 Uhr das Festkonzert, ebenfalls begleitet vom Leipziger Barockorchester. Geboten werden Höhepunkte des anspruchsvollen Wettbewerbsrepertoires. Ein Programm mit Überraschungen, denn die Teilnehmenden und die Werke stehen erst kurz zuvor fest.

Karten für das Finale sowie das Festkonzert sind an der Tageskasse beziehungsweise Abendkasse vor Ort im Gesellschaftshaus erhältlich.

North Sea Gas spielen Folk in der Sudenburger Feuerwache

„North Sea Gas“, das schottische Trio aus Dave Gilfillan, Ronnie MacDonald und Grant Simpson, kommt am Sonnabend auf die Bühne in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 am Ambrosiusplatz. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Die schottische Band "North Sea Gas" tritt am Sonnabend ab 20 Uhr in der Sudenburger Feuerwache auf. Foto: Stefan Gerold

Nach einer Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie haben sie 54 Songs auf drei CDs ausgewählt, die über vier Jahrzehnte entstanden sind und ihren Fans zum 40. Bandjubiläum geschenkt werden. Obwohl nicht alle fantastischen, traditionellen und neueren Kompositionen gespielt werden können, verspricht der Titel „The Best of Scotland“ einen temperamentvollen und mitreißenden Konzertabend, versprechen die Veranstalter. Die „Neue Westfälische“ schrieb über einen Auftritt der schottischen Musiker: „Die Mischung aus traditionellen Folksongs, Tunes, À-cappella-Gesängen und eigenen Kompositionen reißt das Publikum vom ersten Takt an mit.“

Seit 42 Jahren tourt die Band aus Edinburgh um die Welt und hat dabei den schottischen Folk in 16 Ländern bekannt gemacht. Die aktuelle Erfolgsbesetzung Dave Gilfillan, Ronnie MacDonald und Grant Simpson hat allein sieben Alben produziert.

Die Band wurde mit zwei goldenen und zehn silbernen Auszeichnungen durch die Scottish Record Industry Association geehrt. Zudem wurde zwischenzeitlich „The Fire And The Passion Of Scotland“ vom US-amerikanischen Celtic-Radio zur besten CD des Jahres gekürt.

Figurentheater auf der Suche nach der nahrhaften Gemeinschaft

Das Figurentheater-Performance-Stück „Mycelium - Eine nahrhafte Gemeinschaft“ von Annina Mosimann und Fernando Munizaga ist für Menschen ab 16 Jahren geeignet und thematisiert die Suche nach dem mütterlichen Körper. Dabei werden Körperbilder aus verschiedenen Bereichen wie der Gesellschaft, Mikrobiologie, Volksmärchen und Träumen verwendet, um die Grenzen zwischen Organismen zu verwischen.

Das Myzel, welches aus Hautzellen, Elektronik und Hefebakterien besteht, bildet eine dichte Verbindung zwischen Bewegung und Sound. Das Stück erforscht Fragen wie „Wo beginnt mein Körper?“ und „Bin ich eigentlich freiwillig hier?“ und nutzt dabei Instrumente und Materialien, um einen Dialog zu erschaffen.

Ein Gastspiel von „Mycelium – Eine nahrhafte Gemeinschaft“ findet diesen Sonnabend im Magdeburger Puppentheater statt, welches in der Warschauer Straße 25 sitzt. Die Vorstellung beginnt um 18 Uhr.

Sybille Bullatschek und das Gebiss auf der Hüpfburg im Magdeburger Hundertwasserhaus

Comedian Sybille Bullatschek gastiert mit ihrem Programm „Sie haben ihr Gebiss auf der Hüpfburg verloren“ am Sonnabend im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. Beginn ist um 20 Uhr. Auch in ihrem aktuellen Programm mimt Bullatschek die Altenpflegerin, die sich mit den Besonderheiten ihres Berufs arrangieren muss.

Die Geschichte: Sybille Bullatschek hat alle Hände voll zu tun, um ihr Seniorenheim am Laufen zu halten. Doch als der gelernte BWLer und Erbe des Heims, Rüdiger Otterle, auftaucht und das Ziel hat, das Haus zum „Heim des Jahres“ zu machen, wird das Chaos noch größer. Sybille muss nicht nur ihr überarbeitetes Team motivieren, sondern auch zwischen den rivalisierenden Seniorengangs Bandidos und Rollator Angels vermitteln. Zusätzlich muss sie sich auch noch gegen Otterles verrückte Marketingideen zur Wehr setzen und versuchen, ihr Singleleben zu verbessern. Als Lösung bringt sie ihre Senioren einfach zum Speeddating mit, doch das Chaos ist vorprogrammiert. Um das Ganze noch schlimmer zu machen, verliert sie ihr Gebiss auf der Hüpfburg.

Vokalkonzert in der Magdeburger Markuskirche

In der Heinrich-Zille-Straße 4 findet in der Markuskirche am Sonnabend ein Vokalkonzert statt. Beginn ist um 15 Uhr.

Gemeinsam mit anderen Sängerinnen und Sängern singt Kantorin Konstanze Schlegel Lieder und Arien aus unterschiedlichen Epochen. Das Konzert trägt den Titel „Thank you for the Music“.

Cellokonzert in der Christusgemeinde

In der Christusgemeinde des evangelischen Kirchenkreises steht am Sonnabend um 16 Uhr im Ahornweg 2a ein Cellokonzert auf dem Programm. Beginn ist um 16 Uhr.

Heidemarie Beckert, Franziska Geßner, Jonathan Irmscher und Claudia Micheel spielen ernste und heiter Werke unter anderem von Georg Friedrich Wagenseil, Peter Tschaikowski, Gabriel Fauré, Carlos Gardel und der Gruppe Apocalyptica.

Alfons im Magdeburger Opernhaus

Emmanuel Peterfalv ist ein französisch-deutscher Kabarettist, der durch die Figur des TV-Reporters Alfons für diverse NDR-Sendungen in ganz Deutschland bekannt wurde. Unter dem Titel „… jetzt noch deutscherer“ ist er am Sonnabend ab 19.30 Uhr im Magdeburger Opernhaus im Universitätsplatz 9 zu erleben.

In einer Ankündigung heißt es: „Deutschlands liebster Franzose hat nun den Doppelpass – und er hat ein Programm daraus gemacht, in dem er die Geschichte seiner Deutschwerdung auf die Bühne bringt: von den sonnigen Kindheitstagen in Frankreich bis hin zum betörenden Grau deutscher Amtsstuben.“ Geboten werde eine überraschende Mélange aus Theater, Kabarett und Chansons.

Frauen im 18. und 19. Jahrhundert sind Thema im Magdeburger Literaturhaus

Zum Thema „Frauen im 18. und 19. Jahrhundert“ beginnt mit Schwerpunkt auf Marianne Immermann am Sonnabend um 170 Uhr im Literaturhaus Thiemstraße 7 eine Literaturdiskussion. Katharina Schaare, die Vorstandsvorsitzende der Immermann-Gesellschaft, hält einen Impulsvortrag über die Frau Carl Immermanns.

Die bedeutenden und teilweise unbekannten Frauen Clara Schumann, Fanny Hensel, Katharina Diez und Elisabeth Grube werden ebenfalls thematisiert. Die Diskussion soll die Stellung der Frau zu dieser Zeit, ihre Schwierigkeiten und Möglichkeiten als Künstlerinnen beleuchten. Marianne Immermann, Herausgeberin eines umfangreichen Werkes über Leben und Werk Carl Immermanns, könnte Namensgeberin der Magdeburger Stadtbibliothek werden.

Coversongs mit den Kellergeistern im Gröninger Bad

„Die Kellergeister“ sind eine der dienstältesten Rockbands Deutschlands. Seit 54 Jahren stehen sie in wechselnder Besetzung auf der Bühne. Die Musiker covern Klassiker der Rockgeschichte von Deep Purple, Santana, Steppenwolf oder Rolling Stones.

Ein Konzert geben sie am Sonnabend ab 19 Uhr. Veranstaltungsort ist das Gröninger Bad in der Gröninger Straße 2.

Ausstellung und Party im Volksbad Buckau

„Wir stehen auf ihren Schulter - Frauen sichtbar machen“ heißt eine neue Ausstellung, die am Sonnabend um 19 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 eröffnet wird. Frauen-Persönlichkeiten aus der Literatur, Musik, Politik, Kunst und Wissenschaft werden die Fensterscheiben des Volksbad Buckaus schmücken.

Im Anschluss ist eine fem-tanz-bar angesagt. Sie ist„for all female People und Flint*-Personen“, so die Ankündigung.

Poetry-Slam von der Generation Ü50 im Magdeburger NachDenker

In der Kunstkneipe NachDenker in der Olvenstedter Straße 43b ist am Sonnabend ein Ü50-Poetry-Slam angesagt. Beginn ist um 21 Uhr.

In der Ankündigung heißt es: „Poetry-Slam ist nur ein Format für junge Menschen? Von wegen! Der Poetry-Slam-Erfinder Marc Kelly Smith ist auch schon Ü65.“