Ausgehen in Magdeburg: Die Clubs der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts bieten wieder ein vielfältiges Programm.

So feiern 13 Magdeburger Clubs das Wochenende vom 17. bis 19. März 2023

Besucher tanzen in der Diskothek. Auch in Magdeburg ist ein vielfältiges Programm fürs Wochenende geplant.

Magdeburg - Die Clubs in Magdeburg bieten ein umfangreiches Programm für Freitag, 17. März 2023, bis Sonntag, 19. März 2023. Die Volksstimme hat Tipps aus 13 Clubs zusammengetragen.

Geheimclub: Ein „Free Rave“ beginnt am Freitag um 22 Uhr im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37. Auf dem einen Floor sorgen Hermann Bässe, Noëtik und Frida Carlo, auf dem anderen Floor Roberto B. für die Musik. In der Nacht zum Sonntag heißt es dann ab Mitternacht „Never Stop“. Mit dabei sind auf dem einen Floor Si.Kurd, Ufo95, CC.Fierce und Pernox, auf dem anderen N:Cram und Doerty Oerdi.

Boys’n’Beats: Pop, House, Black, EDM und mehr bietet DJ Renergy am Freitag ab 23 Uhr im Boys’n’Beats, der Diskothek für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89. „Back in Time with Josy“ ist der Samstagabend ab 23 Uhr überschrieben.

Down Town Club: Im Breiten Weg 227 beginnt am Freitag um 23 Uhr die Yolo 2010er Party mit DJ Florence. Am Sonnabend um 23 Uhr verzaubert die Magic Night mit den DJs Kim Noble und Vendetta.

Prinzzclub: Der „Splash Friday“ mit DJ Ron beginnt am Freitag um 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a. Er spielt Hip-Hop, Bass, Trap, Future, Deutschrap und Latin. Curt Powell legt am Sonnabend ab 23 Uhr zu Weekend Lover auf. Gespielt werden Urban, Hip-Hop, House, Classics und Pop.

Festung Mark: DJ Alex Ninow legt am Sonnabend ab 21 Uhr auf dem einen Floor der Festung Mark im Hohepfortewall zur 80er-Jahre-Party auf. Auf dem anderen Floor stehen Kult-Schlager auf dem Programm.

Kunstkantine: „Betas and Butter Volume 2.5“ ist der Sonnabendabend ab 21 Uhr in der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 42 überschrieben. Geboten werden auch Live Rap und ein Open Mic. Mit dabei sind die Hallenbande, Ailimée, Capajoe, Flozilla und DJ Zy-Co.

Maritim: Suberg’s Ü30-Party findet am Sonnabend im Maritim statt. Beginn der Fete ist um 21 Uhr in der Otto-von-Guericke-Straße 87.

Factory: Um 22 Uhr beginnt am Sonnabend in der Factory in der Sandbreite 2 die Party unter dem Titel „12 Years Ill Patron & Kanadiss“. Musik gibt es auch von Junkz, Bassbilanz, Eycer, CZ Kind, Correspondent, Haimkind, Infected Moon, Der Zett, Borecki, Takti und Caret, Jesus 2.0, Massakker und Philert sowie Törner und Anubis.

Buttergasse: Die „Twitch Club Night“ beginnt in der Buttergasse im Alten Markt 13 am Sonnabend um 23 Uhr. DJ Urban O spielt House, Dance, Charts und Black.

Ellen Noir: Im Ellen Noir in der Porsestraße 16 – dem Gebäude des Buckauer Bahnhofs – gibt am Sonnabend ab 23 Uhr Ragnarøk den Ton an. Mit dabei sind Dekai, Dennis Wehling, Elixenia und DJ Decline auf dem einen, Chris Rinox, E.S., Frazz Infakt und Herr Macht auf dem anderen Floor.

Insel der Jugend: „Zu 20 Jahre Kollektiv Ost“ sind am Sonnabend auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße neben Kollektiv Ost auch Herr_Conrad, Dan Cero, Samox und Nouri zu Gast. Beginn ist um 23 Uhr.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus am Universitätsplatz. Geboten wird Chartmusik.

Flowerpower: Das „Flowerpower“ ist eine Kneipe mit Tanzfläche im Breiten Weg 252. Dienstag bis Sonntag legen DJs auf. Geöffnet ist jeweils ab 19 Uhr.