Akrobatik, Clownerie und Auftritte mit Tieren - der Circus Paul Busch bietet in Magdeburg ein buntes Programm. Was gibt es konkret zu sehen?

Mit Video: Das ist der 10. Magdeburger Weihnachtscircus auf dem Messeplatz

Magdeburg. - Der Zauber der Manege ist in Magdeburg eingekehrt: Seit dieser Woche finden die Vorstellungen zum 10. Magdeburger Weihnachtscircus statt. Gastgeber ist der Circus Paul Busch mit seinem Doppelzelt, einem kleinen Weihnachtsmarkt und Platz für rund 800 Besucher. „Das Publikum hat uns von Anfang an sehr viel Sympathie entgegengebracht, sodass wir uns inzwischen in Magdeburg heimisch fühlen“, sagt Circus-Direktor Henry Frank. Was bietet das Programm in diesem Jahr?