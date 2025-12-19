In Eggenstedt in der südlichen Börde ist ein toter Wolf aufgefunden worden. Vieles spricht laut WZI und Polizei für eine illegale Tötung. Erste Erkenntnisse legen eine weitere traurige Vermutung nahe.

Beim Hohen Holz zwischen Wanzleben und Oschersleben ist ein toter Wolf gefunden worden.

Wanzleben/Oschersleben - Immer wieder gibt es Streit um die Ansiedlung und das Abschussrecht für die Wölfe in Sachsen-Anhalt - vor allem wegen der Schafrisse. Nun wurde ein toter Wolf in Eggenstedt bei Wanzleben gefunden. „Das tote Tier wurde geborgen und wird nun untersucht“, sagt Ines Wahl, Pressesprecherin für das Wolfkompetenzzentrum Iden (WZI). Hinweise lassen das Schlimmste vermuten.