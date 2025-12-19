Nach Brand eines Einfamilienhauses in Bismark im Landkreis Stendal steht der pflegebedürftige Bewohner ohne ein Zuhause da.

Tragödie kurz vor dem Fest

Um Zugang zum Dach zu bekommen, stand die Drehleiter mitten auf der Straße der Jugend in Bismark.

Bismark. - Weihnachten steht vor der Tür und ein pflegebedürftiger Bismarker steht seit Donnerstagabend ohne ein Zuhause da. „Furchtbar, einfach nur furchtbar. Seit meine Mutter nicht mehr lebt, sie ist vor zwei Jahren zur Weihnachtszeit verstorben, wird es für uns wieder kein Weihnachten geben“, erklärt Katrin Bensch unter Tränen gegenüber Blaulichtreporter Brandenburg.