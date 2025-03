Heute beginnt mit dem Rummel am Kleinen Stadtmarsch das erste große Volksfest in Magdeburg nach dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt. Welche Vorkehrungen gibt es?

Magdeburg - Am 28.3. beginnt die Magdeburger Frühjahrsmesse auf dem Messeplatz. Es ist das erste Volksfest in der einwohnerstärksten Stadt in Sachsen-Anhalt nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Fragen der Sicherheit stehen vor diesem Hintergrund in einem besonderen Fokus. Welche Maßnahmen wurden getroffen? Und was müssen die Besucher beachten? Und wie komme ich zu diesem Jahrmarkt und wann ist der Rummel geöffnet?