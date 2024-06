Finden Veranstaltungen in den Arenen statt, sind die umliegenden Straßen von parkenden Autos überlastet. In einer Straße sollen sogar Einfahrten blockiert werden. Warum die Stadt dort jedoch keinen Handlungsbedarf sieht.

Magdeburg - Magdeburg hat sich in den letzten Jahren als echte Sportstadt etabliert und zieht zahlreiche Fans an, die den SCM und FCM begeistert in der Getec-Arena, dem Fußballstadion (jetzt Avnet-Arena) verfolgen. Doch die Begeisterung der Fans bringt auch Herausforderungen mit sich. Ein wiederkehrendes Problem ist die Parksituation in den umliegenden Straßen, besonders bei großen Veranstaltungen.