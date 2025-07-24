In den vergangenen Jahren sind die Preise für den Führerschein deutschlandweit explodiert. Aktuell ist er so teuer wie noch nie. Doch wie können sich Fahrschüler heutzutage noch die Fahrerlaubnis leisten?

Wer bezahlt den Führerschein? Wie Fahrschüler aus Magdeburg die Fahrerlaubnis finanzieren

Fahrschüler der Fahrschule Sunny büffeln in einem Ferienkurs für die theoretische Fahrprüfung.

Magdeburg. - Die Kosten für den Führerschein sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Preise von bis zu 4.000 Euro sind mittlerweile Normalität. Doch woher nehmen Fahrschüler heutzutage das Geld für den „Lappen“? Die Magdeburger Volksstimme hat sich unter angehenden Fahrschülern umgehört.