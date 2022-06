Fünf Antworten zum Führerscheintausch in Magdeburg

Der Tausch der alten Führerscheine ist auch in Magdeburg in vollem Gange. Im Finanzausschuss war aber die Terminknappheit für den Umtausch Thema.

Auch in Magdeburg werden die alten gegen neue Führerscheine umgetauscht. Doch Termine in der Führerscheinstelle sind schwer zu bekommen.

Magdeburg - In Magdeburg müssen Tausende Menschen in den kommenden Jahren ihre Führerscheine umtauschen. Eine Angelegenheit, der sich derzeit alle älteren Jahrgänge stellen müssen. Denn in den kommenden Jahren müssen die alten Dokumente gegen neue im Kreditkartenformat umgetauscht werden. Das gilt europaweit und ist damit auch für die Magdeburger Gesetz. Angesichts von knappen Terminen bei der zuständigen Behörde ist das eine Herausforderung. Die Volksstimme hat Antworten auf fünf Fragen gesammelt.