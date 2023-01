Eine Oper, eine Finissage in einer Fotoausstellung, Livemusik, Poetry-Slam und ein Auftritt von Lilo Wanders - der Magdeburger Kulturkalender bietet auch für Sonnabend, den 28.1.2023, ein abwechslungsreiches Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat fünf Freizeit-Tipps zusammengetragen.

Turandot im Magdeburger Opernhaus

„Turandot“ – eine Oper in drei Akten von Giacomo Puccini – wird gezeigt am Sonnabend, 19.30 Uhr, als Wiederaufnahme im Magdeburger Opernhaus im Universitätsplatz 9.

Die Geschichte: Die chinesische Prinzessin Turandot weigert sich, ihrer staatstragenden Bestimmung nachzukommen und zu heiraten. Sie hat ihrem Vater das Zugeständnis abgerungen, nur den Mann heiraten zu müssen, der ihr drei Rätselfragen beantwortet. Und der Einsatz ist hoch, droht bei einer falschen Antwort doch die Enthauptung. Prinz Calaf lässt sich allerdings nicht schrecken.

Weitere Vorstellungen sind um 19.30 Uhr für den 10. Februar sowie um 18 Uhr für den 26. Februar geplant. Jeweils eine halbe Stunde vor der Vorstellung wird das Werk bei einer Einführung erläutert.

„Back to the future - Poetry Slam“ im Magdeburger Moritzhof

„Back to the future - Poetry Slam“ heißt es am Sonnabend ab 20 Uhr im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz. Den Akteuren stehen maximal sechs Minuten zur Verfügung, um das Publikum und die Jury von sich zu überzeugen und den Abend für sich zu entscheiden.

Mit dieser Version des Poetry Slams startet der Verein Minddrop ins neue Jahr. Texte über Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart, Geschichten über Utopien und Dystopien, Slammer aus dem gesamten deutschsprachigen Raum sind geplant.

Humor und Wissen um die Liebe im Hundertwasserhaus

Für Lilo Wanders gilt vor allem die Erkenntnis, dass Lachen und Sex die besten Voraussetzungen für eine anhaltende Gesundheit und ein langes Leben sind. Die Besucher des Theaters in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a können sich am Sonnabend ab 20 Uhr von weiteren verblüffenden Erkenntnisse und humorvollen Einsichten über die schönste Sache der Welt überraschen lassen.

Lilo Wanders ist im Theater Grüne Zitadelle in Magdeburg zu erleben. Foto: Veranstalter

Verliebtheit ist zwar ein akuter Zustand geistiger Umnachtung, aber trotzdem das schönste aller Gefühle, so die Erkenntnisse von Lilo Wanders, die in Magdeburg nach ihren erfolgreichen Programmen „Sex ist ihr Hobby“ und „Endlich 60“ nun mit „Sex ist immer noch ihr Hobby“ zu Gast ist.

Finissage in der Ausstellung mit Fotos von Susan Meiselas im Kunstmuseum Magdeburg

Zum Ende der Ausstellung „Susan Meiselas. Mediations“ findet am Sonnabend um 15 Uhr eine Finissage im Kunstmuseum Magdeburg in der Regierungsstraße 4 bis 6 statt. Angelehnt an die Fotoserie „Kurdistan“ von Meiselas, einem Archiv des kollektiven Gedächtnisses, das die Geschichte des in aller Welt verstreuten Volkes zeigt, widmet sich die Finissage heute dieser Thematik. Der kurdische Saz-Spieler Moustafa Moustafa und seine Kollegen vom Trio SÊKOŞ werden die Veranstaltung musikalisch eröffnen. Eine Lyrik-Performance wird vom Theater-Duo „Roja Avesta“ dargeboten. Abgerundet wird das Ausstellungsende durch Kurzführungen, die Einblicke in die Fotografie von Meiselas geben sowie Kurzlesungen aus Zweiheimisch-Texten von Magdeburger Kurden und kurdischen Köstlichkeiten.

Die Serie „Kurdistan“ ist ein Multimediaprojekt mit Fotografien, Videos, Dokumenten und mündlichen Berichten, die von Meiselas gesammelt wurden. Stetig kommen Geschichten von vertriebenen und geflohenen Kurden hinzu, die in der Ausstellung auf einer Weltkarte gezeigt werden und auf der Online-Plattform akaKURDISTAN zusammengetragen werden. Auch Geschichten aus Magdeburg finden dadurch ihren Weg in die Ausstellung.

Am Sonntag führt Dana Bulic um 15 Uhr in der Ausstellung „Mediations“ zu den Protagonistinnen der Ausstellung.

Metal-Club „Damned Souls“ feiert mit Livemusik

Der Heavy Metal Club „Damned Souls“ in der Großen Diesdorfer Straße 64b wird elf Jahre alt. Gefeiert wird am Sonnabend ab 19 Uhr. Unter anderem treten die Death Metaler von Disminded auf.