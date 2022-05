Galerie Fabra Ars: Ausstellung von Frank Schult in Magdeburg zeigt philosophische Fragen in Öl

Magdeburg - In einen Wettbewerb möchte Frank Schult nicht treten, wenn es um die Kunst geht. Dennoch hat er sich vor seiner Ausstellung in der Galerie Fabra Ars gefragt, ob er überhaupt noch so etwas machen könne. „Ich war mehrfach hier und habe gesehen, dass die jungen Leute nicht schlafen und tolle Werke präsentieren“, sagt Schult, der 1948 in Ilmenau in Thüringen geboren wurde. Dennoch ist er zufrieden, als er an diesem Nachmittag die fertig platzierten Bilder in der Galerie Fabra Ars betrachtet und freut sich, eben hier noch mal eine Einzelausstellung präsentieren zu können.