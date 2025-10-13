Aufgrund von Fernwärmearbeiten bleibt die Magdeburger Gareisstraße zwei Monate gesperrt. So umfahren Autofahrer die Baustelle am besten.

Gareisstraße am Universitätsplatz gesperrt - so kommen Sie trotzdem in den Norden der Stadt

Magdeburg. - Magdeburger Autofahrer müssen sich ab Dienstag, 14. Oktober, auf eine weitere Straßensperrung in der Innenstadt einstellen. Die Gareisstraße wird bis Mitte Dezember aufgrund von Bauarbeiten nicht passierbar sein. Wie Sie trotzdem in den Norden der Stadt gelangen.