Blick in einen Teil des großen Magdeburger Gartens: Neben der Terrasse ranken Ramblerrosen die Bäume hoch. Am diesjährigen „Rendezvous im Garten“ nimmt Gabriele Fitzke mit ihrem riesigen Garten teil.

Magdeburg - Superlative im Grünen: Über 100 Sorten Tomaten, mehr als 200 Rosenbüsche und unzählige Erdbeeren. Bei Gabriele Fitzke im Garten gibt es nichts, was es nicht gibt. Seit nun knapp 30 Jahren wohnt das Ehepaar Fitzke in ihrem Haus in Cracau. Dahinter befindet sich ein etwa 2.500 Quadratmeter großer Garten.