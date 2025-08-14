Ein Pavillon im Park, ein Plan – und ein gastronomisches Comeback. Zwischen alten Mauern und grünem Idyll entsteht in Magdeburg ein neuer Spot für Geschmack und Genuss. Was sich dahinter verbirgt.

Gastro-Comback: Dieses Streetfood gibt's bald wieder in Magdeburg

Inmitten einer Parkanlage und vor historischer Kulisse soll in Magdeburg eine neue gastronomische Adresse entstehen.

Magdeburg. - Einst ein beliebter Kiosk in Magdeburg, dann Brandruine, später Kassenhäuschen und Corona-Teststation – der Pavillon an der Freitreppe zur Festung Mark ist wandelbarer als manch Schauspieler. Nun steht er vor seiner wohl spannendsten Premiere: als neue gastronomische Adresse in der Landeshauptstadt.