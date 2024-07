An lauen Sommerabenden gibt es kaum etwas Schöneres, als draußen zu sitzen, ein kühles Getränk und ein leichtes Essen zu genießen. In Magdeburg eröffnet nun ein neues Weinlokal mit mediterranem Flair.

Magdeburg. - Eine idyllische Oase mitten in der Großstadt. Mit viel Grün drumherum und besonderen Genüssen: In dem neuen Weinlokal, das in Magdeburg unter freiem Himmel eröffnet, können sich die Besucher auf ausgesuchte Weine, prickelnde Sommergetränke und kulinarische Köstlichkeiten freuen, die es in der Kombination so kaum irgendwo gibt. Warum sich ein Besuch unbedingt lohnt.