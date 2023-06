Wer und was folgt der größten McDonald's-Filiale nach deren Aus in Magdeburg? Nun ist ein Durchbruch erzielt worden. Den neuen Pächter dürften viele kennen.

Weg frei für Nachfolge bei McDonald’s in Magdeburg

Die ehemalige McDonald's-Filiale in Magdeburg. Ein Nachfolger ist nun so gut wie sicher.

Magdeburg - Im ehemaligen größten Magdeburger McDonald’s-Standort am Breiten Weg war lange um die Nachfolge der im April 2022 geschlossenen Magdeburger McDonalds-Filiale gerungen worden. Nach Kompromissen beim Denkmalschutz ist nun der Weg für die Nachnutzung frei.

Burger-Fans können auch künftig ihren Hunger am Ex-McDonalds-Standort stillen. Voraussichtlich Ende 2024 zieht dort nach Volksstimme-Informationen die Kette „Hans im Glück“ ein. Ihr Markenzeichen: Edel-Burger-Verzehr inmitten eines nachgestellten Birkenwäldchens.

lte McDonald's-Filiale in Magdeburg: Denkmalschutz zu beachten

Wer durch die Scheiben der früheren McDonald's-Filiale am Breiten Weg schaut, wird bei genauem Hinsehen auf erste Arbeiten aufmerksam. Das historische Wandbild einer Jagdszene wird aktuell restauriert. Der Umgang und die Zukunft dieser Wandmalerei gehörte in den vergangenen Monaten zu den großen Problemen bei der Suche nach der künftigen Nutzung des traditionellen Gastronomiestandortes. Denn die Ex-McDonald’s-Filiale steht unter Denkmalschutz.

Favorit auf die Nachfolge bei McDonald's in Magdeburg: Die Burger-Kette "Hans im Glück" dpa

Lösungen für ehemalige McDonald's-Filiale mit Behörden gefunden

Peter Lackner von der stadteigenen Wohnungsbaugesellschaft Wobau als Vermieter: „In Sachen Denkmalschutz konnten wir mit allen zuständigen Behörden Lösungen finden, sodass einer Vermietung nichts mehr im Wege steht. Dafür sind wir allen Beteiligten sehr dankbar.“

Wandmalerei und anderer Denkmalschutz in Räumen am Breiten Weg Magdeburg

So sollen die markanten Säulen in den Räumen ebenso sichtbar bleiben wie die Wandmalerei. Der historische Steinfußboden wird mit einem Bodenbelag überdeckt. Und auch für die Außengastronomie sind Lösungen gefunden werden. Sie soll unter den aktuell noch umzäunten Arkaden stattfinden und bis vor den Eingang gezogen werden.

DDR-Museum und Modeshop

Damit ist der Weg frei für eine weitere gastronomische Nutzung des Standortes, für den es auch andere Ideen gab. Magdeburg City-Händler hätten sich dort auch Textilverkauf oder gar ein DDR-Museum vorstellen können.

Nun aber ist die Edel-Burger-Kette „Hans im Glück“ ganz heißer Favorit. Nach Volksstimme-Informationen stehen die Verhandlungen vorm Anschluss. Im Aufsichtsrat der Wobau hat es demnach bereits Zustimmung gegeben.

Konkurrenz zu Peter Pane oder nicht?

Wobau-Chef Peter Lackner widerspricht nicht und betont, dass man unter mehreren Bewerbern habe auswählen können. Letztlich habe sich ein Angebot durchgesetzt, bei dem Konzept, Bonität und die Erfahrung an anderen Standorten die wesentlichsten Entscheidungskriterien gewesen seien.

Lackner zeigt sich davon überzeugt, dass ein Burger-Restaurant den Standort beleben und auch mit der direkten Konkurrenz von beispielsweise Peter Pane gegenüber klarkommen werde. „In anderen Städten sind solche Restaurants ebenfalls sehr dicht beieinander und befruchten sich gegenseitig.“ Unabhängig davon wird in Magdeburg gerade an diesem Standort ein neuer McDonald's gebaut.

Mieter beteiligt sich an Ausbaukosten

Nach Vertragsabschluss sollen rund 2,5 Millionen Euro in den Ausbau und die Ausstattung fließen. Um die Miete zu drücken, beteiligt sich auch der spätere Nutzer an den Investitionen. Rund eine Million Euro steckt die Wobau in die Grundausstattung. 1,5 Millionen bringt der neue Betreiber mit ein, vor allem für sein Markenzeichen der von Birkenstämmen geprägten Innenausstattung.

Nach Volksstimme-Informationen läuft die Zusammenarbeit auf einen Zehn-Jahres-Vertrag mit Option auf Verlängerung hinaus. Mindestens ein Jahr werden für die Umbauarbeiten veranschlagt. „Hans im Glück“ äußerte sich nicht auf eine Anfrage.