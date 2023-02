Eine ehemalige Gaststätte an der Jerichower Straße in Magdeburg erfüllt jetzt eine andere Funktion. Nach Sanierungsarbeiten ist dort ein neuer Wohngebietstreff für Nachbarn entstanden.

Bei einer Eröffnungsparty am 1. Februar konnten sich die Genossenschaftsmitglieder einen Eindruck von dem neuen 1893-Wohngebietstreff in Brückfeld verschaffen.

Magdeburg (vs) - Es ist ein Anlaufpunkt für die Anwohner in der Angersiedlung. Die Magdeburger Wohnungsbaugenossenschaft von 1893 eG hat einen neuen Wohngebietstreff eröffnet. Die ehemalige Gaststätte Zum Prater in der Jerichower Straße 44 wurde zu einem Ort umgebaut, in dem fortan die Mitglieder der Genossenschaft zusammenkommen können.