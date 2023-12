Mit ihren persönlichen Gedanken melden sich Christen in Magdeburg am Sonntag zu Wort. Diesmal Daniel Rudloff, Pfarrer der Kathedralpfarrei St. Sebastian.

Daniel Rudloff von der Kathedralpfarrei St. Sebastian. Die katholische Pfarrgemeinde an der Sebastiankirche in Magdeburg ist eine wichtige Heim- und Pilgerstätte für Christen.

Der Jahreswechsel steht unmittelbar bevor und die letzten Stunden des Jahres haben ein ganz unterschiedliches Gepräge; manche Menschen bereiten sich auf das Feiern vor und sind ausgelassen, andere werden eher still und nachdenklich. Wir sind nicht fertig mit all dem, was uns das zu Ende gehende Jahr gebracht hat, sondern werden uns noch an manches erinnern, was wir erlebt haben. Aber vor uns liegt nun ein neuer Abschnitt.

Mich regen die letzten Stunden des Jahres dazu an, mir Gedanken über die Zeit zu machen, wobei mir immer aufs Neue bewusst wird, dass die wahren Zeitmesser nicht die Uhr oder der Kalender sind. Der wahre Zeitmesser ist das, was unsere Zeit erfüllt. Ist sie leer und hoffnungslos, ohne Zukunft – oder doch hoffnungsvoll und mit Zukunft gefüllt?

Das Weihnachtsfest, dass wir gerade gefeiert haben, macht uns deutlich: Wir dürfen Hoffnung haben und es gibt eine Zukunft. Mit seiner Menschwerdung ist Gott in unsere Zeit eingetreten und will mit uns durch diese Zeit gehen. Damit ist jede Zeit auch Gottes Zeit. Er hält seine Hand über uns, wenn alles über uns zusammenzubrechen droht.

Das neue Jahr mit Leben füllen

Er stärkt uns den Rücken, wenn der Weg schwierig wird und gibt uns Boden unter den Füßen, damit wir nicht im Gewirr unserer Zeit ins Bodenlose fallen. Wenn wir in diesem Vertrauen durch die Zeit gehen, kann es keine verlorene und keine vergebliche Zeit geben.

Was auch immer das neue Jahr bringen wird, ob es ein erfolgreiches, ein glückliches und gelungenes Jahr wird oder vielleicht auch manche Schwierigkeit mit sich bringt, es steht unter der Verheißung Gottes, dass er alle Tage bis zum Ende der Welt bei uns sein und bleiben wird.

Darum ist das neue Jahr nicht die Aneinanderreihung von Kalendertagen oder das Ablaufen von Stunden auf der Uhr. Es ist die Einladung an uns, es mit Leben zu füllen, damit es nicht nur erlebte Zeit wird, sondern gelebte Zeit. Angefüllt mit all den Erfahrungen, die unser Menschsein ausmachen. So wünsche ich nicht nur ein frohes und gesundes neue Jahr, sondern vor allem ein von Gott gesegnetes Jahr. Denn sein Segen will uns begleiten und unser Leben reich machen.