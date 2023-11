Wie oft unterlaufen uns Fehler oder Versäumnisse. Ich komme zwei Minuten verspätet zur Physio und ich werde dafür angezählt. Ich habe etwas beim Einkaufen vergessen oder im Straßenverkehr übersehe ich etwas und ich schimpfe mit mir oder ich werde beschimpft. Jemandem fällt ein Glas um und so weiter.

Warum erlauben wir uns und anderen keine Fehler? Wer zwingt mich, fehlerfrei zu sein. Das schaffe ich ja sowieso nicht. Niemand schafft das und doch erwarten wir es von uns selbst und von unseren Mitmenschen.

Dabei wäre ein liebevoller und nachsichtiger Umgang viel entspannter. Wie schön wäre es, wenn wir uns in unserer Gesellschaft wieder mehr erlauben würden, Fehler zu machen. Und wenn wir auf Fehler hinweisen, freundlich miteinander umzugehen, weil wir wissen, dass uns das auch passieren kann.

Gott sagt zum Apostel Paulus im zweiten Brief an die Korinther: „Meine Gnade ist alles, was du brauchst! Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft in dir.“ Wie gut, dass Gott unseren Blick auf uns selbst und auf andere verändert und dass er in uns wirken will. Ich brauche das täglich und immer, wenn ich das berücksichtige, merke ich zwei Dinge: Zum Ersten muss ich nicht perfekt sein und ich kann nachsichtiger und liebevoller mit mir selber umgehen. Das entlastet mich und ich muss meine schlechte Laune über meine Fehler nicht an anderen auslassen. Zum Zweiten kann ich anderen Fehler zugestehen und ich werde auch bei ihnen nachsichtiger und entspannter.

Uns allen wünsche ich einen liebevollen und nachsichtigen Umgang miteinander, damit unser Leben entspannter und angenehmer wird.

Oft bete ich dafür, dass Gott mir Liebe für meine Mitmenschen gibt und dass er mich mit seiner Kraft erfüllt. Ich lade Sie dazu ein, auch mit Gott darüber zu reden.