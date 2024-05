Mit ihren persönlichen Gedanken melden sich Christen in Magdeburg am Sonntag zu Wort. Diesmal Karin Marcinkowski, Seelsorgerin in den katholischen Pfarreien St. Maria und St. Sebastian in Magdeburg.

Auf der Suche nach einem passenden Muttertags-Geschenk, zusammen mit meinen drei Geschwistern, ist die Wahl in diesem Jahr auf ein Glas-Windlicht gefallen, auf dem die Namen aller elf Enkelkinder unserer Mutter abgedruckt sind.

Mütter halten die Familie zusammen

Im ersten Moment kam mir der Gedanke, dass doch die Namen ihrer vier Kinder gut lesbar auf dem Glas stehen sollten. Doch auch die Enkelkinder machen das Leben reicher und schöner. „Zuerst Mutter, jetzt Großmutter!“– so habe ich es dann tatsächlich auch auf einer Glückwunschkarte gelesen.

Es sind wohl in vielen Familien die Mütter, die für den Zusammenhalt der Familienmitglieder sorgen, als Bindeglied aller Generationen mit einem liebenden Herzen und einem offenen Ohr für die Freuden, aber auch für die Anliegen und Sorgen ihrer Kinder und Enkelkinder.

Karin Marcinkowski, Seelsorgerin in den katholischen Pfarreien St. Maria und St. Sebastian in Magdeburg. Foto: Katholischen Pfarreien St. Maria und St. Sebastian Magdeburg

Der Muttertag ist eine Gelegenheit, dafür Danke zu sagen.

Es wird in jeder Familie unterschiedliche Wege geben, einer Mutter mit einem Geschenk zu danken und mit Worten der Wertschätzung zu begegnen. Die häufigste Variante ist wohl das Schenken von Blumen. „Lasst Blumen sprechen!“, heißt es im Volksmund.

Wir drücken die Dankbarkeit aus, erinnern uns an wertvolle, liebende Begegnungen und schenken unseren Müttern für einen Tag unsere Aufmerksamkeit in besonderer Weise.

Gebet für die Mütter

Auch wenn der Muttertag kein eigentlicher kirchlicher Feiertag ist, so hat die Begründerin der Muttertagstradition Anne M. Jarvis am Anfang das Gebet für die Mütter fest eingeplant. Am zweiten Jahrestag des Todes ihrer Mutter wurde ein Gottesdienst gefeiert. Nach und nach wurde in den unterschiedlichen christlichen Kirchen Amerikas dieses Muttertagsgedenken eingeführt.

Und so bin ich überzeugt, kann auch ein Muttertags-Segen ein Dankeschön sein: „Seid gesegnet in euren Kindern. Die Liebe, die ihr ihnen erweist, möge euch vergolten werden, der Verzicht auf Vieles sich in Reichtum verwandeln. Die Mühen, die ihr auf euch nehmt, möge Gott euch lohnen: Er lasse euch die Kinder eurer Kinder sehen und schenke euch Gesundheit, Frieden und Glück. So segne euch und uns alle der menschenliebende Gott.“