Magdeburg. - Zwischen dem Heinrich-Heine-Platz und der Hundewiese an der Sternbrücke in Magdeburg erinnert seit wenigen Tagen eine liebevoll gestaltete Gedenkstätte an eine junge Frau, die Anfang Juni an genau dieser Stelle verstorben ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.